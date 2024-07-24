Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Diş hekimlerinin yanında teknisyen olarak çalışacak, h, asta muayenesinde hekime yardımcı olmak ve muayene sırasında kullanılacak tıbbi gereçleri sterilize etmek gibi görevleri yerine getirecek teknisyenler yetiştirmeyi hedefleyen ağız ve diş sağlığı bölümü kaç yıllıktır? Ağız ve diş sağlığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Ağız ve diş sağlığı bölümü kaç yıllıktır?
Ağız ve diş sağlığı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Ağız ve diş sağlığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Ağız ve diş sağlığı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Ağız ve diş sağlığı bölümünde hangi dersler okutulur?
Ağız ve diş sağlığı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Ağız ve diş sağlığında araç-gereç bilgisi
Ağız ve diş sağlığında madde bilgisi
Diş morfolojisi
Ağız ve diş anatomisi
Ağız ve diş fizyolojisi
Ağız ve diş sağlığında klinik çalışma yöntemleri
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
Diş hekimliği radyolojisi ve korunma yöntemleri
Muayenehane yönetimi ve hasta kayıt
Sağlık bilimlerinde deontoloji ve etik
Mikrobiyoloji
Histoloji
Oral diyagnoz ve radyolojide diş hekimliği klinik yardımcılığı
Ağız hastalıkları ve çene yüz cerrahisinde diş hekimliği klinik yardımcılığı
Diş hekimliğinde radyolojik uygulamalar ve radyasyondan korunma
Sterilizasyon ilkeleri