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  4. Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Diş hekimlerinin yanında teknisyen olarak çalışacak, h, asta muayenesinde hekime yardımcı olmak ve muayene sırasında kullanılacak tıbbi gereçleri sterilize etmek gibi görevleri yerine getirecek teknisyenler yetiştirmeyi hedefleyen ağız ve diş sağlığı bölümü kaç yıllıktır? Ağız ve diş sağlığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…

Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Ağız ve diş sağlığı bölümü kaç yıllıktır?

Ağız ve diş sağlığı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Ağız ve diş sağlığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Ağız ve diş sağlığı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Ağız ve diş sağlığı bölümünde hangi dersler okutulur?

Ağız ve diş sağlığı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Ağız ve diş sağlığında araç-gereç bilgisi

Ağız ve diş sağlığında madde bilgisi

Diş morfolojisi

Ağız ve diş anatomisi

Ağız ve diş fizyolojisi

Ağız ve diş sağlığında klinik çalışma yöntemleri

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

Diş hekimliği radyolojisi ve korunma yöntemleri

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Ağız ve diş sağlığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Muayenehane yönetimi ve hasta kayıt

Sağlık bilimlerinde deontoloji ve etik

Mikrobiyoloji

Histoloji

Oral diyagnoz ve radyolojide diş hekimliği klinik yardımcılığı

Ağız hastalıkları ve çene yüz cerrahisinde diş hekimliği klinik yardımcılığı

Diş hekimliğinde radyolojik uygulamalar ve radyasyondan korunma

Sterilizasyon ilkeleri

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