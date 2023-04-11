Ağrı Dağı'nın kuzeyinde kuş türü çeşitliliği 200'e ulaştı Türkiye'nin en doğusundaki doğal zenginliklerden Karasu Sulak Alanı'nda tespit edilen kuş türü 200'e yükseldi.

Yurdun en yüksek noktasındaki Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır tarafında bulunan, dağın zirvesindeki buzulların suyuyla beslenen Karasu Sulak Alanı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. 1 | 11

Kemirgen, sürüngen, memeli ve amfibi çeşitliliğinin olduğu sulak alanda en fazla tür sayısı ise kuşlarda bulunuyor. 2 | 11

Türkiye'deki en önemli 3 göç rotasından biri konumundaki kuzey göç rotasında yer alan sulak alan, her ilkbahar ve sonbaharda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 3 | 11