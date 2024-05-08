Ağrı, uyuşma, karıncalanma, şişlik... Bu belirtilere dikkat!

Karpal tünel sendromu nedenleri nelerdir?

Genetik: Genetik, önemli bir faktördür. Karpal tünel bazı insanlarda doğal olarak daha dar olabilir veya sinir için alan miktarını değiştiren anatomik farklılıklar olabilir ve bu özellikler ailelerden geçebilir.

Tekrarlayan el kullanımı: Aynı el ve bilek hareketlerini veya aktivitelerini uzun süre tekrarlamak bilekteki tendonları ağırlaştırarak sinire baskı yapan şişmelere neden olabilir.