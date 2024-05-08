Ağrı, uyuşma, karıncalanma, şişlik... Bu belirtilere dikkat!
El ve kolda uyuşma, karıncalanma ve ağrıya neden olan karpal tünel sendromu eldeki ana sinirlerden biri olan medyan sinir bilekten geçerken sıkıştığında veya sıkıştırıldığında ortaya çıkar. Peki, karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir? Karpal tünel sendromu neden olur? İşte detaylar...
Karpal Tünel Sendromu Nedir?
Karpal tünel sendromu, bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan bir el hastalığıdır.
Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir?
Uyuşma, karıncalanma, yanma ve ağrı. Özellikle başparmak ve işaret, orta ve yüzük parmaklarında ağrı olur. Bu ağrı genellikle geceleri insanları uyandıracak derecededir.
Başparmak ve işaret, orta ve yüzük parmaklarına yayılan ara sıra şok benzeri hisler
Ön koldan omuza doğru ilerleyebilen ağrı veya karıncalanma
Elde zayıflık ve beceriksizlik (Düğme iliklemede zorlanma gibi)
Bir şeyleri düşürmek (Elinizden istemsizce bardağın düşmesi gibi)
Karpal tünel sendromu nedenleri nelerdir?
Genetik: Genetik, önemli bir faktördür. Karpal tünel bazı insanlarda doğal olarak daha dar olabilir veya sinir için alan miktarını değiştiren anatomik farklılıklar olabilir ve bu özellikler ailelerden geçebilir.
Tekrarlayan el kullanımı: Aynı el ve bilek hareketlerini veya aktivitelerini uzun süre tekrarlamak bilekteki tendonları ağırlaştırarak sinire baskı yapan şişmelere neden olabilir.