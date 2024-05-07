Ailesi tarafından nehre atılan engelli çocuğu timsahlar öldürdü
Anne ve babası tarafından engelli olması nedeniyle timsahlarla dolu nehre atılan 6 yaşındaki çocuk öldü. Polis çocuğun vücut bütünlüğünün kalmadığını belirledi.
Hindistan'ın Karnataka kentinde meydana gelen olayda 26 yaşındaki annesi Savitri Kumar ve 27 yaşındaki babası Ravi Kumar tarafından nehre atılan 6 yaşındaki engelli çocuk, timsahlar tarafından öldürüldü.
Engelli bir çocuk dünyaya getirdiği için sık sık eşiyle tartıştığını anlatan Savitri Kumar, eşinin talimatıyla çocuğu timsahlarla dolu bir nehre attığını söyledi.
Olayı gören komşular polise haber verdi, dalgıçlar çocuğu aramaya çalıştı ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Daha sonra ilerletilen arama çalışmalarında çocuğun parçalanmış cesedine bir eli eksik ve beden bütünlüğü bozulmuş şekilde ulaşıldı.
Yerel bir polis memuru, çocuğun bir veya daha fazla timsah tarafından parçalanarak öldürüldüğünü ileri sürdü. 6 yaşındaki çocuğun cesedine otopsi yapılmasına karar verildi.