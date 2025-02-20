Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı
Airfryer, son yıllarda en çok kullanılan pişirme araçlarından biri haline geldi. Daha az yağ kullanarak yemek yapan ve tasarruf sağlayan Airfryer'ın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda bir süredir bilimsel tartışmalar sürüyor.
Bu konuda bilim dünyası ikiye bölünmüş durumda. Ama şöyle bir gerçek var ki Airfryer'ın avantajları kadar dezavantajları da var. Özellikle hızlı ısıtma özelliğinin belli başlı problemleri da meydana getirdiği söyleniyor.
İşte bu noktada devreye Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Muhammed Keskin girdi ve Airfryer'ın sağlıklı olup olmadığı konusa açıklık getirdi. İşte Keskin'in açıklamasından satır başları:
Normal kızartmalara kıyasla çok daha az yağ ile gıdaları tüketilmeye hazır hale getiren airfryerlar, son yıllarda herkesin gözdesi haline dönüştü.