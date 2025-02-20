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  4. Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı

Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı

Airfryer, son yıllarda en çok kullanılan pişirme araçlarından biri haline geldi. Daha az yağ kullanarak yemek yapan ve tasarruf sağlayan Airfryer'ın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda bir süredir bilimsel tartışmalar sürüyor.

Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı - Sayfa 1

Bu konuda bilim dünyası ikiye bölünmüş durumda. Ama şöyle bir gerçek var ki Airfryer'ın avantajları kadar dezavantajları da var. Özellikle hızlı ısıtma özelliğinin belli başlı problemleri da meydana getirdiği söyleniyor.

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Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı - Sayfa 2

İşte bu noktada devreye Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Muhammed Keskin girdi ve Airfryer'ın sağlıklı olup olmadığı konusa açıklık getirdi. İşte Keskin'in açıklamasından satır başları:

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Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı - Sayfa 3

Normal kızartmalara kıyasla çok daha az yağ ile gıdaları tüketilmeye hazır hale getiren airfryerlar, son yıllarda herkesin gözdesi haline dönüştü.

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Airfryer sağlıklı mı sağlıksız mı? Kardiyoloji uzmanı ilk kez açıkladı - Sayfa 4

Hem zamandan tasarruf sağlayan, hem de oldukça sağlıklı yiyecekler hazırladığı iddia edilen bu ürünler, doktorlara göre büyük tehlike saçıyor. Uzmanlar, airfryer kullanımının yol açtığı tehlikeleri sıralayarak, önemli uyarılarda bulundu.

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