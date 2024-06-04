Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü?
Akdeniz diyeti, bitki bazlı gıdalara ve sağlıklı yağlara ağırlık veren bir beslenme şeklidir . Akdeniz diyeti tam tahıllar, meyveler, sebzeler, deniz ürünleri, yağsız beyaz et, balık, baklagiller ve fındık gibi birçok sağlıklı gıdayı içerir.
Akdeniz diyetinde hangi besinler tüketilir?
Meyveler
Elma, üzüm, kiraz, portakal, kavun, çilek, domates
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Sebzeler
Patlıcan
Lahana
Havuç
Patates
Ispanak
Soğan
Brokoli
Sarımsak
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Otlar ve baharatlar
Fesleğen
Maydanoz
Kişniş
Kekik
Kırmızıbiber
Kimyon
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Karbonhidratlar
Tam buğday ekmeği
Tam tahıllı makarna
Tam tahıllı pirinç
Tahıllar
Kuskus
Patates
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