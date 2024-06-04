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  4. Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü?

Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü?

Akdeniz diyeti, bitki bazlı gıdalara ve sağlıklı yağlara ağırlık veren bir beslenme şeklidir . Akdeniz diyeti tam tahıllar, meyveler, sebzeler, deniz ürünleri, yağsız beyaz et, balık, baklagiller ve fındık gibi birçok sağlıklı gıdayı içerir.

Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü? - Sayfa 1

Akdeniz diyetinde hangi besinler tüketilir?

Meyveler 

Elma, üzüm, kiraz, portakal, kavun, çilek, domates 

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Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü? - Sayfa 2

Sebzeler

Patlıcan

Lahana

Havuç

Patates

Ispanak

Soğan

Brokoli

Sarımsak 

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Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü? - Sayfa 3

Otlar ve baharatlar

Fesleğen

Maydanoz

Kişniş

Kekik

Kırmızıbiber

Kimyon

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Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ile kilo vermek mümkün mü? - Sayfa 4

Karbonhidratlar

Tam buğday ekmeği

Tam tahıllı makarna

Tam tahıllı pirinç

Tahıllar

Kuskus

Patates

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