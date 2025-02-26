Akdeniz tipi beslenme nedir? Akdeniz tipi beslenmenin faydaları nelerdir?

Akdeniz tipi beslenmede hangi besinler tüketilmelidir?

Akdeniz tipi beslenmede; günde en az 2 litre su, tahıllar, baklagiller, sebze ve meyveler, zeytinyağı, süt, peynir, yoğurt, mevsiminde ve kızartılmadan yapılmış balık ve deniz ürünleri, az miktarda yumurta,tavuk eti ve hindi eti tüketilmelidir.