Akdeniz tipi beslenme nedir? Akdeniz tipi beslenmenin faydaları nelerdir?
Akdeniz diyeti olarak da bilinen Akdeniz tipi beslenme; bitkisel gıdalar, tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller ve yağlı tohumlar tüketimine dayanır. Peki, Akdeniz tipi beslenmede hangi besinler tüketilir? Akdeniz tipi beslenmenin faydaları nelerdir? İşte, Akdeniz tipi beslenmeye dair detaylar...
Akdeniz tipi beslenmede hangi besinler tüketilmelidir?
Akdeniz tipi beslenmede; günde en az 2 litre su, tahıllar, baklagiller, sebze ve meyveler, zeytinyağı, süt, peynir, yoğurt, mevsiminde ve kızartılmadan yapılmış balık ve deniz ürünleri, az miktarda yumurta,tavuk eti ve hindi eti tüketilmelidir.
Akdeniz tipi beslenmenin faydaları nelerdir?
- İçerdiği yüksek posadan kaynaklı olarak sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler.
- Kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.
- Akdeniz tipi beslenmede işlenmiş gıda ve şeker içeriği düşüktür. Bu nedenle tip 2 diyabeti olanlar için uygun bir program içeriğine sahiptir.
- Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur.
- Kalp sağlığını destekler.
- Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır.
- Tip 2 diyabeti önler.
- Artrit ağrısını hafifletir.
- Meme kanseri, kolon kanseri, bazı baş ve boyun kanserlerinin önlenmesine yardımcı olur.
- Depresyonu karşı korur.