Akut pankreatit nedir? Akut pankreatit kronikleşir mi?

Akut pankreatit tanısı nasıl konur?

Akut pankreatit için doktor pankreas tarafından üretilen amilaz ve lipaz adlı iki sindirim enziminin seviyelerini ölçen bir kan testi isteyebilir. Bu enzimlerin yüksek seviyeleri akut pankreatiti gösterir. Ultrason veya bilgisayarları tomografi ile de pankreas, safra kesesi ve anormallikleri görülebilir.

