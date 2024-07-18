Akut pankreatit nedir? Akut pankreatit kronikleşir mi?
Midenin arkasında yer alan, uzunluğu yaklaşık olarak 15 santimetre olan pankreasta ani gelişen iltihaba “akut pankreatit” denir. Peki, akut pankreatitin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Akut pankreatit nasıl tedavi edilir? İşte, akut pankreatite dair detaylar…
Akut pankreatit nedir?
Akut pankreatit pankreasın akut yangısıdır. Akut pankreatit, zamanında tespit edilmediğinde hayati tehlike arz etme potansiyeline sahip bir hastalıktır.
Akut pankreatitin nedenleri nelerdir?
Safra kesesi taşları, kandaki yüksek yağ oranı, fazla alkol kullanımı, ailede akut pankreatit öyküsü, enfeksiyonlar, tiyazid grubu diüretikler, östrojenler ve bazı antiviral ilaçlar, travma ve yaralanmalar akut pankreatitin nedenlerindendir.
Akut pankreatitin belirtileri nelerdir?
Ani başlayan, genellikle karnın orta ve üst bölümünde olan, sırta ve bele yayılabilen karın ağrısı, karında şişlik, ateş, sarılık, yüksek nabız, göz kararması, mide bulantısı ve kusma, dışkı renginde açılma ya da idrar renginde koyulaşma akut pankreatitin belirtilerindendir.
Akut pankreatit tanısı nasıl konur?
Akut pankreatit için doktor pankreas tarafından üretilen amilaz ve lipaz adlı iki sindirim enziminin seviyelerini ölçen bir kan testi isteyebilir. Bu enzimlerin yüksek seviyeleri akut pankreatiti gösterir. Ultrason veya bilgisayarları tomografi ile de pankreas, safra kesesi ve anormallikleri görülebilir.