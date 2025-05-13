Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları
Sofraların vazgeçilmezi olan limonlardan daha fazla su çıkarmak mümkün. Hiçbir alete gerek kalmadan bol bol limon suyu sıkmanın püf noktaları.
Salatada, yemekte, herhangi bir içeceğin içine konularak tüketilen limon vazgeçilmezlerinden biridir. Faydalar saymakla bitmezken, zama zaman temizli sırasında da kullanılıyor.
Genelde limonun suyunu sıkarak bir şeylerin içine ekliyoruz. Fakat çoğu kişi, pazardan veya marketten aldığı limonun eve gelince çok kuru ve susuz olduğunu düşünüyor.
Uzmanlar, bir limondan en fazla verimi almak için birkaç püf noktayı paylaştı. Bu etkili yöntemler ile artık eskisinden daha bol limon suyu elde edebilirsiniz.
İYİ BİR LİMON ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN
Elbette limon kötü ise ne yaparsanız yapın suyu çıkmayacak. Dolayısıyla iyi bir limon aldığınızdan emin olun. Uzmanlara göre limon ne kadar taze ise suyu da o kadar boldur. Eğer soğuk bir depoda beklemişse ne kaybetmiş olabilir. Bu yüzden hem taze hem de dolapta bekleilmemiş olmasına dikkat etmenizde fayda var.