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Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları

Sofraların vazgeçilmezi olan limonlardan daha fazla su çıkarmak mümkün. Hiçbir alete gerek kalmadan bol bol limon suyu sıkmanın püf noktaları.

Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları - Sayfa 1

Salatada, yemekte, herhangi bir içeceğin içine konularak tüketilen limon vazgeçilmezlerinden biridir. Faydalar saymakla bitmezken, zama zaman temizli sırasında da kullanılıyor.

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Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları - Sayfa 2

Genelde limonun suyunu sıkarak bir şeylerin içine ekliyoruz. Fakat çoğu kişi, pazardan veya marketten aldığı limonun eve gelince çok kuru ve susuz olduğunu düşünüyor.

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Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları - Sayfa 3

Uzmanlar, bir limondan en fazla verimi almak için birkaç püf noktayı paylaştı. Bu etkili yöntemler ile artık eskisinden daha bol limon suyu elde edebilirsiniz.

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Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları - Sayfa 4

İYİ BİR LİMON ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN


Elbette limon kötü ise ne yaparsanız yapın suyu çıkmayacak. Dolayısıyla iyi bir limon aldığınızdan emin olun. Uzmanlara göre limon ne kadar taze ise suyu da o kadar boldur. Eğer soğuk bir depoda beklemişse ne kaybetmiş olabilir. Bu yüzden hem taze hem de dolapta bekleilmemiş olmasına dikkat etmenizde fayda var.

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