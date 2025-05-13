Alet yok, pratik var: Limonlardan bol bol su çıkarmanın püf noktaları

İYİ BİR LİMON ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN



Elbette limon kötü ise ne yaparsanız yapın suyu çıkmayacak. Dolayısıyla iyi bir limon aldığınızdan emin olun. Uzmanlara göre limon ne kadar taze ise suyu da o kadar boldur. Eğer soğuk bir depoda beklemişse ne kaybetmiş olabilir. Bu yüzden hem taze hem de dolapta bekleilmemiş olmasına dikkat etmenizde fayda var.