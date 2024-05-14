Alkali beslenme nedir? Alkali grubu besinler nelerdir?

Alkali beslenme ile vücuttaki iltihap önlenebilir. Bu sayede eklem, sırt ve kas ağrıları olmak üzere birçok ağrı azaltılır.

Alkali grubu gıdalar genel olarak sağlıklı gıdalar oldukları için hastalıklardan korunmayı desteklerler.

Sindirim sağlığını destekler.