Alkali beslenme nedir? Alkali grubu besinler nelerdir?
Vücudun doğal dengesine uygun bir beslenme modeli olan alkali beslenme nedir? Alkali beslenmenin temeli nedir? Alkali beslenmenin faydaları nelerdir? Alkali grubu besinler nelerdir? İşte detaylar...
Alkali beslenme nedir?
Alkali beslenme, vücudumuzda biriken toksinlerin atılmasını sağlayan, vücudun PH dengesini korumaya yönelik beslenme şeklidir.
Alkali beslenmenin temeli nedir?
Alkali beslenmenin temeli vücudun asit oranını dengede tutmaktır. Beslenmenin temelinde asitli yiyeceklerin tüketimini azaltarak vücudun alkali seviyesini yükseltecek gıdaların tüketimini artırmak vardır.
Alkali beslenmenin faydaları
Magnezyum seviyesini artırarak vücut sistemlerinin çalışmasında ve kilo kontrolünde etkilidir.
Sodyum seviyesinin dengede tutulmasında ve buna bağlı olarak kalp damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.
Vücuttaki toksinlerin azalması ile birlikte bağışıklık sistemi sağlığı desteklenir.
Alkali beslenme ile vücuttaki iltihap önlenebilir. Bu sayede eklem, sırt ve kas ağrıları olmak üzere birçok ağrı azaltılır.
Alkali grubu gıdalar genel olarak sağlıklı gıdalar oldukları için hastalıklardan korunmayı desteklerler.
Sindirim sağlığını destekler.