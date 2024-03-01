Almanların 2024 tatil planlarında Türkiye ikinci sırada yer aldı Almanların 2024 tatil planlarını mercek altına alan araştırma, yüzde 73'lük kesimin ekonomik sıkıntılara rağmen tatil planladığını ortaya koydu.

Yüksek enflasyon gibi ekonomik sıkıntılar Almanların tatil planlarını etkilemedi. Önümüzdeki hafta Berlin'de başlayacak dünyanın en büyük turizm fuarı ITB öncesinde yapılan bir araştırma, Almanların yüzde 73'ünün bu yıl tatil planladığını ortaya koydu. 1 | 12

Tatil ve Seyahat Araştırma Birliği'nin (FUR) 12 bin kişiyle yaptığı anketlere dayanan araştırmaya göre, tatile çıkacakların yüzde 41'i nereye gideceğine kararını vermiş durumda. Yüzde 32'lik kesim ise henüz planlama aşamasında. 2 | 12

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da tatil seyahatlerine talep konusunda en kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyan FUR araştırmasına göre bu yılki tatil destinasyonlarında İspanya başı çekiyor. 3 | 12