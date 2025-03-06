Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor

Beynin kan şekerini kullanma şeklini inceleyen araştırmacılar, yaşlanan kadınların beyinlerinin metabolik açıdan erkeklerinkinden daha genç olduğunu buldu. DNA'daki işaretleri inceleyen bilim insanları da aynı şekilde kadın beyinlerinin erkek beyinlerinden yaklaşık bir yıl daha genç olduğunu tespit etti. Sağlıklı yaşlılar üstüne yapılan başka bir çalışmaysa kadınların yaşıtları olan erkeklerden daha iyi bir hafızaya sahip olduğunu gösterdi.