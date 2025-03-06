Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor
Kadınların beyni erkeklere göre bir avantaj taşıyor: Daha yavaş yaşlanıyor. Araştırmacılar, farelerde dişilerin beyninin genç kalmasını sağlayan bir gen keşfetti. Dahası, bu genin kadınlarda da bulunduğu biliniyor.
Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları farelerin beyinlerini incelediğinde, dişilerin beyin sağlığını koruyan bir gen keşfetti. Bu genin kadınlarda da bulunduğu biliniyor. Bu buluş, erkekler ve kadınlar için ileri yaşlarda görülen bilinç bulanıklığının çözülmesine katkı sağlayabilir.
Beynin kan şekerini kullanma şeklini inceleyen araştırmacılar, yaşlanan kadınların beyinlerinin metabolik açıdan erkeklerinkinden daha genç olduğunu buldu. DNA'daki işaretleri inceleyen bilim insanları da aynı şekilde kadın beyinlerinin erkek beyinlerinden yaklaşık bir yıl daha genç olduğunu tespit etti. Sağlıklı yaşlılar üstüne yapılan başka bir çalışmaysa kadınların yaşıtları olan erkeklerden daha iyi bir hafızaya sahip olduğunu gösterdi.
İKİ CİNSİYET ARASINDAKİ FARKIN SEBEBİ?
Kaliforniya Üniversitesi'nde nöroloji profesörü Dena Dubal, iki cinsiyet arasındaki bu farkın sebebini öğrenmek istedi. Ekibiyle birlikte kadın ve erkekler arasındaki en büyük fark olan X ve Y kromozomu üstüne odaklandılar. Kadınlarda iki X kromozomu bulunurken, erkeklerde bir X, bir de Y kromozomu var.