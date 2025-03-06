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  4. Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor

Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor

Kadınların beyni erkeklere göre bir avantaj taşıyor: Daha yavaş yaşlanıyor. Araştırmacılar, farelerde dişilerin beyninin genç kalmasını sağlayan bir gen keşfetti. Dahası, bu genin kadınlarda da bulunduğu biliniyor.

Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor - Sayfa 1

Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları farelerin beyinlerini incelediğinde, dişilerin beyin sağlığını koruyan bir gen keşfetti. Bu genin kadınlarda da bulunduğu biliniyor. Bu buluş, erkekler ve kadınlar için ileri yaşlarda görülen bilinç bulanıklığının çözülmesine katkı sağlayabilir.

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Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor - Sayfa 2

Beynin kan şekerini kullanma şeklini inceleyen araştırmacılar, yaşlanan kadınların beyinlerinin metabolik açıdan erkeklerinkinden daha genç olduğunu buldu. DNA'daki işaretleri inceleyen bilim insanları da aynı şekilde kadın beyinlerinin erkek beyinlerinden yaklaşık bir yıl daha genç olduğunu tespit etti. Sağlıklı yaşlılar üstüne yapılan başka bir çalışmaysa kadınların yaşıtları olan erkeklerden daha iyi bir hafızaya sahip olduğunu gösterdi.

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Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor - Sayfa 3

İKİ CİNSİYET ARASINDAKİ FARKIN SEBEBİ?

Kaliforniya Üniversitesi'nde nöroloji profesörü Dena Dubal, iki cinsiyet arasındaki bu farkın sebebini öğrenmek istedi. Ekibiyle birlikte kadın ve erkekler arasındaki en büyük fark olan X ve Y kromozomu üstüne odaklandılar. Kadınlarda iki X kromozomu bulunurken, erkeklerde bir X, bir de Y kromozomu var.

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Alzheimer’a karşı umut: Kadınlardaki ‘mucize gen’ hafızayı güçlendiriyor - Sayfa 4

İncelemeler sonucunda hamileliğin ilk zamanlarında kadınlardaki X kromozomunun bir tanesinin kapandığını ve bu kromozomdaki genlerin devre dışı kaldığı ama ilerleyen yaşlarda bu sessizliğin değiştiğini tespit ettiler.

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