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  4. Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek...

Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek...

Tadıyla ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da müzede sergilenen bin 700 yıllık elmalı mozaik, bu meyve ağacının üzerine işlendiği tek antik mozaik olarak dikkat çekiyor. Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, “Dünyada üzerine misket elma ağacı işlenmiş tek mozaik Amasya'dadır” dedi.

Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek... - Sayfa 1

Roma dönemine ait

2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu.

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Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek... - Sayfa 2

Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde teknik çalışmanın tamamlanmasıyla 4 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en prestijli eserleri arasında gösteriliyor.

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Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek... - Sayfa 3

Milyonlarca renkli taş parçasından oluşuyor

Milyonlarca renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

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Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek... - Sayfa 4

“Amasya elması bulduk diye sevindik”

Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğine işaret eden Müze Müdürü Özdemir, şunları söyledi:

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