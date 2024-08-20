Amasya'da bulundu, bir örneği daha yok! Dünyada tek...

Milyonlarca renkli taş parçasından oluşuyor

Milyonlarca renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.