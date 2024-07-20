Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Ameliyathane hizmetleri bölümü, ameliyathanede kullanılan cerrahi malzemelerin hazırlanmasını sağlayan, ameliyat sırasında cerrahın yönlendirmeleri ile ameliyathane ekibinin içinde yer alan, ameliyat sonunda cerrahi malzemeleri temizleyerek yeni bir ameliyat için hazır hale getiren insan gücünü yetiştiren bir bölümdür. İşte ameliyathane hizmetleri bölümüne dair detaylar...
Ameliyathane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır?
Ameliyathane hizmetleri bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Ameliyathane hizmetleri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Ameliyathane hizmetleri bölümü TYT puan türü ile öğrenci alır.
Ameliyathane hizmetleri bölümünde hangi dersler okutulur?
Ameliyathane hizmetleri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Ameliyathane teknolojisi
Cerrahi hastalıklar bilgisi
Anatomiye giriş
Fizyolojiye giriş
Mikrobiyolojiye geçiş
Anesteziye giriş
Ameliyathane uygulamaları
Sterilizasyon
Sağlık kurumlarında iletişim hizmetleri
Sağlık terminolojisi ve kavramları
Klinik uygulama
Tıbbi dökümantasyon