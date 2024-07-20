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  4. Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Ameliyathane hizmetleri bölümü, ameliyathanede kullanılan cerrahi malzemelerin hazırlanmasını sağlayan, ameliyat sırasında cerrahın yönlendirmeleri ile ameliyathane ekibinin içinde yer alan, ameliyat sonunda cerrahi malzemeleri temizleyerek yeni bir ameliyat için hazır hale getiren insan gücünü yetiştiren bir bölümdür. İşte ameliyathane hizmetleri bölümüne dair detaylar...

Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Ameliyathane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır?

Ameliyathane hizmetleri bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Ameliyathane hizmetleri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Ameliyathane hizmetleri bölümü TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Ameliyathane hizmetleri bölümünde hangi dersler okutulur?

Ameliyathane hizmetleri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Ameliyathane teknolojisi

Cerrahi hastalıklar bilgisi

Anatomiye giriş

Fizyolojiye giriş

Mikrobiyolojiye geçiş

Anesteziye giriş

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Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Ameliyathane uygulamaları

Sterilizasyon

Sağlık kurumlarında iletişim hizmetleri

Sağlık terminolojisi ve kavramları

Klinik uygulama

Tıbbi dökümantasyon

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