Antalya'da görsel şölen: Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde

Vatandaşların sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaj, turkuaz rengi ve dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklü görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.