Antalya'da görsel şölen: Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde
Antalya'daki Kaputaş Plajı'nın doğal güzelliği dron ile görüntülendi.
Antalya'da turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı, ilkbaharın gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya başladı.
Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, dağlardan gelip yer altından akan serin suların denizle buluştuğu plaja, turistler kara yolundan 187 basamak inerek ulaşıyor.
Vatandaşların sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaj, turkuaz rengi ve dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklü görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.