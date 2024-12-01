Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor
Ciğerin anavatanı olan Antep’te Gaziantepliler kuru olmaması ve suyunu hapsetmesi için ciğeri püf noktasıyla kavuruyor
Kırmızı et Türk mutfağının olmazsa olmaz yemekleri arasındadır. Özellikle Doğu illerinde ciğer çok tüketilir. Günün en erken saatlerinde tüketilen ciğer sabah kahvaltısı niyetine yeniliyor.
Ülkemizde özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te ciğer kavurma çok tüketiliyor. Ciğer insan vücudu için gereken önemli besinleri bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle çok önemli besinler arasında yer alıyor.
Evde de hazırlanan ciğer kavurma lezzetli oluyor. Fakat ciğeri kavururken kurutmamak çok önemli. Gaziantepli köylü kadınlar ciğer kavururken suyunu hapsetmesi ve lezzetli olması için bir püf nokta deniyor.