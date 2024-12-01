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  4. Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor

Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor

Ciğerin anavatanı olan Antep’te Gaziantepliler kuru olmaması ve suyunu hapsetmesi için ciğeri püf noktasıyla kavuruyor

Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor - Sayfa 1

Kırmızı et Türk mutfağının olmazsa olmaz yemekleri arasındadır. Özellikle Doğu illerinde ciğer çok tüketilir. Günün en erken saatlerinde tüketilen ciğer sabah kahvaltısı niyetine yeniliyor.

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Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor - Sayfa 2

Ülkemizde özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te ciğer kavurma çok tüketiliyor. Ciğer insan vücudu için gereken önemli besinleri bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle çok önemli besinler arasında yer alıyor.

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Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor - Sayfa 3

Evde de hazırlanan ciğer kavurma lezzetli oluyor. Fakat ciğeri kavururken kurutmamak çok önemli. Gaziantepli köylü kadınlar ciğer kavururken suyunu hapsetmesi ve lezzetli olması için bir püf nokta deniyor.

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Antep usulü ciğer kavurmanın püf noktası; Asla kurumuyor suyu içinde kalıyor - Sayfa 4

CİĞERİ SERTLEŞTİRMEMEK İÇİN BU ADIMA DİKKAT EDİN!

rafinera.com sitesindeki bilgiye göre ciğeri uzun süre suda bekletmek sertleşmesine yol açıyor. Ciğeri ev hanımları temizlemek için gerekenden fazla suda bekletebiliyor.

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