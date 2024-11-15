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  4. Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür

Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür

Yüzyıllardır kullanılan ve birçok rahatsızlığa iyi gelen bitkisel mucizevi kürleri haberimizde derledik. İşte, şifa deposu bitkisel kürler...

Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür - Sayfa 1

CİLT İÇİN KÜR

Ayırdığınız yumurtanın akını köpürene kadar çatal ile iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı cildinize yukarı hareketlerle sürün. 20 - 30 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu karışım; cildi sıkılaştırır, kırşıklıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.

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Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür - Sayfa 2

DOĞAL ANTİBİYOTİK KÜR

Yarım litre sütü kaynatın. Ardından 6 diş sarımsağı doğrayarak sütün içerisine ekleyip üstünü kapatın. Demlenmesini ve ılımasını bekleyin. Daha sonra sütü süzerek fazla soğutmadan için. Bu karışım doğan antibiyotik görevi görür. Kötü kolestrolü düşürür. Cşldi besler ve arındırır. Soğuktan ve gripten korur.

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Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür - Sayfa 3

KANSIZLIK GİDERİCİ KÜR

Vücudunuzda kansızlık varsa, bir çay bardağı ılık suya bir yemek kaşığı pekmez ve yarım limonun suyunu katarak hazırlayın. Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına bu karışımı için.

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Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür - Sayfa 4

KİREÇLENME İÇİN KÜR


2 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine 2 çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 çay kaşığı zencefili ekleyin. Karıştırıp 10 dakika sonra için. Bu karışım kireçlenme tedavisinde kür olarak uygulanır. İltihap söktürücü özelliği vardır ve metobolizmayı hızlandırır.

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