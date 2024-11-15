Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür
Yüzyıllardır kullanılan ve birçok rahatsızlığa iyi gelen bitkisel mucizevi kürleri haberimizde derledik. İşte, şifa deposu bitkisel kürler...
CİLT İÇİN KÜR
Ayırdığınız yumurtanın akını köpürene kadar çatal ile iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı cildinize yukarı hareketlerle sürün. 20 - 30 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu karışım; cildi sıkılaştırır, kırşıklıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.
DOĞAL ANTİBİYOTİK KÜR
Yarım litre sütü kaynatın. Ardından 6 diş sarımsağı doğrayarak sütün içerisine ekleyip üstünü kapatın. Demlenmesini ve ılımasını bekleyin. Daha sonra sütü süzerek fazla soğutmadan için. Bu karışım doğan antibiyotik görevi görür. Kötü kolestrolü düşürür. Cşldi besler ve arındırır. Soğuktan ve gripten korur.
KANSIZLIK GİDERİCİ KÜR
Vücudunuzda kansızlık varsa, bir çay bardağı ılık suya bir yemek kaşığı pekmez ve yarım limonun suyunu katarak hazırlayın. Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına bu karışımı için.