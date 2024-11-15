Uzmanlar öneriyor: Antik çağlardan bu yana uygulanan 7 bitkisel kür

CİLT İÇİN KÜR

Ayırdığınız yumurtanın akını köpürene kadar çatal ile iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı cildinize yukarı hareketlerle sürün. 20 - 30 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu karışım; cildi sıkılaştırır, kırşıklıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.