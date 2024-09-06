Antioksidan zengini besinler!
Hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizleyerek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan moleküllere antioksidan denir. Peki, hangi besinler antioksidan içermektedir? İşte, antioksidan zengini besinler…
Antioksidan içeren besinler nelerdir?
A vitamini
Süt ürünleri, karaciğer, kırmızı ve yeşil biber, kayısı, şeftali, kavun, mango, karpuz, yeşil elma, yumurta, tatlı patates, lahana, karalahana, havuç, ıspanak, brokoli.
Beta karoten
Bezelye, ıspanak, mango, havuç, tatlı patates, balkabağı, şeftali, kayısı, kavun, marul.
C vitamini
Biber, çilek, yaban mersini, portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, kuşburnu.
E vitamini
Yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, fındık yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, fıstık, fıstık ezmesi.