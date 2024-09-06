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Antioksidan zengini besinler!

Hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizleyerek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan moleküllere antioksidan denir. Peki, hangi besinler antioksidan içermektedir? İşte, antioksidan zengini besinler…

Antioksidan zengini besinler! - Sayfa 1

Antioksidan içeren besinler nelerdir?

 A vitamini

 Süt ürünleri, karaciğer, kırmızı ve yeşil biber, kayısı, şeftali, kavun, mango, karpuz, yeşil elma, yumurta, tatlı patates, lahana, karalahana, havuç, ıspanak, brokoli.

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Antioksidan zengini besinler! - Sayfa 2

Beta karoten

 Bezelye, ıspanak, mango, havuç, tatlı patates, balkabağı, şeftali, kayısı, kavun, marul.

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Antioksidan zengini besinler! - Sayfa 3

C vitamini

 Biber, çilek, yaban mersini, portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, kuşburnu.

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Antioksidan zengini besinler! - Sayfa 4

E vitamini

 Yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, fındık yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, fıstık, fıstık ezmesi.

 

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