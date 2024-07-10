Araç klimasının soğutma gücünü 3'e katlayan ince ayar! Çoğu kişinin haberi bile yok
Araç klimanızın yeteri kadar soğutmadığını düşünüyorsanız işte çözümü. Çoğu kişi habersiz ama en etkili yöntem bu
Nem oranları yüzde 90'lara çıktı. Sıcaklıklar yeniden bastırdı. Vantilatör, klima ve her türlü soğutucu şu günlerde en büyük yardımcılarımızdan. Ancak bu sıcak havalarda bazen teknolojik aletler de yetersiz kalabiliyor. Özellikle araç klimalarının yeteri kadar soğutmadığından birçok kişi şikayet eder.
Böyle anlarda klimanın derecesini sonuna kadar getirmek iyi bir fikir gibi gelebilir ancak her şey bununla bitmiyor. Öncelikli olarak klimanın daha iyi soğutması için düzenli kullanım, aracı gölgeye park etme, camları bir süre açık tutma gibi faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat işte şimdi yapmanız gereken ince ayarı açıklıyoruz.
Ancak şunu sakın unutmayın. Soğutma her zaman düşük seyirde ise kesinlik uzman bir ekipten yardım alın ve servise götürün. Çünkü klima performansının en yüksek seviyede olması için ihtiyaç duyulan birinci faktör periyodik bakımıdır.
Özellikle filtre temizliği ve gaz ayarı hem klimanın daha performanslı çalışmasını sağlayacak hem de araç içindeki yolcuların temiz hava alması için ortamı temizleyecektir. Ayrıca kompresörde bir problem olduğunu düşünüyor ve olağandışı sesler duyuyorsanız bakım zamanı gelmiş olabilir.