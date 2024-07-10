Araç klimasının soğutma gücünü 3'e katlayan ince ayar! Çoğu kişinin haberi bile yok

Böyle anlarda klimanın derecesini sonuna kadar getirmek iyi bir fikir gibi gelebilir ancak her şey bununla bitmiyor. Öncelikli olarak klimanın daha iyi soğutması için düzenli kullanım, aracı gölgeye park etme, camları bir süre açık tutma gibi faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat işte şimdi yapmanız gereken ince ayarı açıklıyoruz.