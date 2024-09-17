Aradığınız un helvası tarifi işte bu * Helva ipek gibi ve tam kıvamında olacak
Kıvamı ipek gibi ve ağızda eriyen un helvası için bilmeniz gereken püf noktalar
Un helvası ya da irmik helvası gibi tatlılar ülkemizde çok sevilir. Afiyetle tüketilen ve tam bir lezzet bombası olan bu tatlılar fazla kalorili olmadığı için kilo alımı konusunda da sınırlıdır.
Bu nedenle diyet yapanlar ya da beslenmesine dikkat edenler un helvasını tercih ediyor. Tatlı olduğu için de vücudun şeker ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. Evinizde un helvası yaparken ise bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bu sayede un helvası hem lezzetli hem de ipek gibi kıvamda olacak.
DAMAK ÇATLATAN UN HEVLASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Kıvamı şaşmayan un helvası hazırlamak için gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı un
- 125 gr tereyağı
- 1, 5 su bardağı şeker (daha az şekerli sevenler miktarı azaltabilirler)
- 1, 5 su bardağı süt veya su
- Arzuya göre bir avuç ceviz içi
SIR GİBİ TARİFİYLE İPEK KIVAMLI UN HELVASININ HAZIRLANIŞI
nefisyemektarifleri.com’da yer alan un helvasının hazırlanışı adım adım şu şekilde:
Önce şeker ve süt yada su (hangisi tercih edilirse) bir kaba alınarak, şeker içerisinde eriyinceye kadar karıştırılır.
Daha sonra kullanılmak üzere bir kenarda bekletilir.