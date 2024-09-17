Aradığınız un helvası tarifi işte bu * Helva ipek gibi ve tam kıvamında olacak

Bu nedenle diyet yapanlar ya da beslenmesine dikkat edenler un helvasını tercih ediyor. Tatlı olduğu için de vücudun şeker ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. Evinizde un helvası yaparken ise bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bu sayede un helvası hem lezzetli hem de ipek gibi kıvamda olacak.