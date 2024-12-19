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  4. Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor

Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor

İkizler dolunayı Zodyak kuşağı üzerine etkili olmaya başladı. Tam 4 burcu derinden etkileyecek olay sonrası kariyer basamaklarını 3’er 5’er tırmanacaksınız, aşk ilişkileriniz de yoluna girecek.

Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor - Sayfa 1

Yıl sonu yaklaştıkça burçlar üzerindeki baskı da artmaya başladı. Milyonların yakından takip ettiği ikizler dolunayı gerçekleşti.

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Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor - Sayfa 2

Böylece başta ikizler olmak üzere tam 4 burcun üzerindeki etki de arttı. Olayın detayını merak edenler tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor - Sayfa 3

Alanında uzman astrologlar ise İkizler Dolunayı’nın ardından kimlerin kazançlı çıkacağınız yazdı.

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Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor - Sayfa 4

TALİH BU 4 BURCUN ÜZERİNDE.

Zodyak kuşağının en şanslı 4 burcu; İKİZİLER, ASLAN, BAŞAK, OĞLAK oldu. mynet.com’daki içeriğe göre burçları bekleyen güzellikler var.

 

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