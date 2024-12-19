Aralık sonuna kadar zirveye tırmanacak 4 burç ; Kariyer, para, aşk, ikili ilişkilere iyi geliyor
İkizler dolunayı Zodyak kuşağı üzerine etkili olmaya başladı. Tam 4 burcu derinden etkileyecek olay sonrası kariyer basamaklarını 3’er 5’er tırmanacaksınız, aşk ilişkileriniz de yoluna girecek.
Yıl sonu yaklaştıkça burçlar üzerindeki baskı da artmaya başladı. Milyonların yakından takip ettiği ikizler dolunayı gerçekleşti.
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Böylece başta ikizler olmak üzere tam 4 burcun üzerindeki etki de arttı. Olayın detayını merak edenler tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Alanında uzman astrologlar ise İkizler Dolunayı’nın ardından kimlerin kazançlı çıkacağınız yazdı.
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