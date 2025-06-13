Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi?
Son yılların en çok konuşulan beslenme yaklaşımlarından biri olan aralıklı oruç sadece kilo vermek isteyenlerin değil, genel sağlığını iyileştirmek isteyenlerin de radarına girmiş durumda. Diyet dünyasında hızla yayılan bu trend, aslında ne anlama geliyor, faydaları neler ve kimler için uygun? Detaylar haberimizde…
ARALIKLI ORUÇ NEDİR?
Aralıklı oruç, klasik anlamda bir diyetten ziyade, ne yediğinizden çok ne zaman yediğinize odaklanan bir beslenme düzenidir. Temelde, günün veya haftanın belirli saatlerinde yemek yemeyi kısıtlamak ve kalan saatlerde normal beslenmek prensibine dayanır.
EN POPÜLER ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
1-) 16/8 YÖNTEMİ
En yaygın olan yöntemdir. Günde 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yenir ve kalan 16 saat oruç tutulur. Örneğin, öğle 12.00'den akşam 20.00'ye kadar yemek yiyip, kalan saatlerde sadece su, şekersiz çay veya kahve tüketmek.
2-) 5/2 YÖNTEMİ
Haftanın 5 günü normal beslenilirken, 2 günü (ardışık olmayan) kalori alımı ciddi şekilde kısıtlanır. (genellikle 500-600 kalori)