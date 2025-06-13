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Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi?

Son yılların en çok konuşulan beslenme yaklaşımlarından biri olan aralıklı oruç sadece kilo vermek isteyenlerin değil, genel sağlığını iyileştirmek isteyenlerin de radarına girmiş durumda. Diyet dünyasında hızla yayılan bu trend, aslında ne anlama geliyor, faydaları neler ve kimler için uygun? Detaylar haberimizde…

Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi? - Sayfa 1

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç, klasik anlamda bir diyetten ziyade, ne yediğinizden çok ne zaman yediğinize odaklanan bir beslenme düzenidir. Temelde, günün veya haftanın belirli saatlerinde yemek yemeyi kısıtlamak ve kalan saatlerde normal beslenmek prensibine dayanır.

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Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi? - Sayfa 2

EN POPÜLER ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1-) 16/8 YÖNTEMİ

En yaygın olan yöntemdir. Günde 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yenir ve kalan 16 saat oruç tutulur. Örneğin, öğle 12.00'den akşam 20.00'ye kadar yemek yiyip, kalan saatlerde sadece su, şekersiz çay veya kahve tüketmek.

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Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi? - Sayfa 3

2-) 5/2 YÖNTEMİ

Haftanın 5 günü normal beslenilirken, 2 günü (ardışık olmayan) kalori alımı ciddi şekilde kısıtlanır. (genellikle 500-600 kalori)

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Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi? - Sayfa 4

3-) YE-DUR-YE YÖNTEMİ

Haftada bir veya iki kez 24 saatlik oruç tutulur. Örneğin, akşam yemeğinden sonra ertesi akşam yemeğine kadar hiçbir şey yememek. Oruç saatlerinde, vücudun enerji için depolanmış yağları yakmaya başlaması hedeflenir.

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