Aralıklı oruç: Popüler bir beslenme trendi mi, sağlıklı yaşam biçimi mi?

3-) YE-DUR-YE YÖNTEMİ

Haftada bir veya iki kez 24 saatlik oruç tutulur. Örneğin, akşam yemeğinden sonra ertesi akşam yemeğine kadar hiçbir şey yememek. Oruç saatlerinde, vücudun enerji için depolanmış yağları yakmaya başlaması hedeflenir.