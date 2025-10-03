Arıların gizli hazinesi propolis: Faydalarıyla şifa kaynağı!

ARILARIN GİZLİ HAZİNESİ

Propolis, arıların doğadan toplayıp insanlığa sunduğu en değerli ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. Arılar, ağaçların tomurcuklarından, yapraklarından ve kabuklarından topladıkları reçinemsi maddeleri kendi salgılarıyla birleştirerek bu özel ürünü üretiyor. Ortaya çıkan madde, kovanın steril tutulmasını ve dış tehditlerden korunmasını sağlıyor. Bu nedenle propolis, arıların yaşamını sürdürebilmesinde adeta bir kalkan görevi görüyor. İnsanlar açısından ise doğanın sunduğu eşsiz bir hediye olarak öne çıkıyor.