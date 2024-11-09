Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi
Ekranlarda kendini sevdiren Masterchef Esra mercimek köftesi için dikkat çeken bir tüyo verdi. Ev hanımlarının 5 çaylarını kurtaracak bu püf nokta sayesinde komşularınız da kapıya dizilecek.
Ev hanımlarının en sevdiği 5 çayı yanı şüphesiz mercimek köftesidir. Oldukça pratik ve düşük kalorili olan mercimek köftesi doyurucu da oluyor. Limon eşliğinde servis edildiğinde de adeta parmak ısırtıyor.
MASTERCHEF ESRA MERCİMEK KÖFTESİNİN PÜF NOKTASINI VERDİ
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programıyla ünlü olan Masterchef Esra mercimek köftesi yaparken sadece 1 bardak bulgur eklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu sayede köfte kıvam alacak. Ayrıca köftenin lezzeti de artacak.
KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN MERCİMEK KÖFTESİ
Lezzetli ve pratik tariflerin paylaşıldığı yemek.com’da mercimek köftesi tarifine yer verildi.
* mercimek köftesi * için gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 4 su bardağı su
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 2 adet kuru soğan
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 yemek kaşığı biber salçası
- 8 adet taze soğan
- 1/2 demet maydanoz
- 1/2 adet limonun suyu