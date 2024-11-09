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  4. Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi

Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi

Ekranlarda kendini sevdiren Masterchef Esra mercimek köftesi için dikkat çeken bir tüyo verdi. Ev hanımlarının 5 çaylarını kurtaracak bu püf nokta sayesinde komşularınız da kapıya dizilecek.

Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi - Sayfa 1

Ev hanımlarının en sevdiği 5 çayı yanı şüphesiz mercimek köftesidir. Oldukça pratik ve düşük kalorili olan mercimek köftesi doyurucu da oluyor. Limon eşliğinde servis edildiğinde de adeta parmak ısırtıyor.

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Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi - Sayfa 2

MASTERCHEF ESRA MERCİMEK KÖFTESİNİN PÜF NOKTASINI VERDİ

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programıyla ünlü olan Masterchef Esra mercimek köftesi yaparken sadece 1 bardak bulgur eklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu sayede köfte kıvam alacak. Ayrıca köftenin lezzeti de artacak.

 

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Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi - Sayfa 3

KIVAMI ASLA ŞAŞMAYAN MERCİMEK KÖFTESİ

Lezzetli ve pratik tariflerin paylaşıldığı yemek.com’da mercimek köftesi tarifine yer verildi.

* mercimek köftesi * için gereken malzemeler şöyle:

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 4 su bardağı su
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası
  • 8 adet taze soğan
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 adet limonun suyu
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Asla dağılmıyor ve kıvamında oluyor; Masterchef Esra mercimek köftesinin püf noktasını verdi - Sayfa 4

Servis İçin:

  • 1 kase marul yaprağı
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 dilim limon
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