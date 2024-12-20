Asla erimeyen kabak tatlısı için tüyo ; Erimiyor ama lokum gibi tam kıvamında oluyor
Kabak tatlısı yaparken kıvamını iyi ayarlamak önemlidir. Özellikle bazı kabaklar erimeye meyilli olduğundan daha da dikkat etmek gerekiyor. Tüm püf noktalarıyla kabak tatlısı tarifi
Kabak tatlısı ülkemizde Afyonkarahisar’a ait bir tatlıdır. Üzerine dökülen tahin ve cevizle servis edilen bu nefis tatlı besin değeri bakımından da faydalıdır.
Üstelik çok ağır ve şerbetli bir tatlı olmadığı için vücutta baygınlık hissi de uyandırmıyor. Tüketildiğinde porsiyona dikkat edilirse rahatsız etmiyor.
Hepsi güzel ama bir sorun var ki o da tam kıvamında lezzetli bir kabak tatlısı yaparken erimesini önlemek. Kabakları pişirirken erimesini önlemek için bir püf nokta var.
KABAKLARIN ERİMESİNİ ÖNLÜYOR VE LOKUM GİBİ YAPIYOR
NOT: Kabakların erimesini önlemek istiyorsanız kesinlikle tam ayarında pişireceksiniz. Fazla pişirirseniz eğer kabaklar erirler. Bunun için bir çataldan yardım alabilir ve pişme sırasında kabaklarınıza hafifçe çatal batırarak kıvamı görebilirsiniz.