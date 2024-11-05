ATV Canlı İzle: Müge Anlı İle Tatlı Sert Canlı Yayın Linki
Gündüz kuşakları arasında en çok izlenen Müge Anlı, ATV’nin yıllardır en çok reyting yapan programlarından biri haline geldi. Hafta içi her gün farklı konuları ele alan Müge Anlı, 5 Kasım’da da izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. İşte ATV canlı izleme ve Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izleme linki…
5 Kasım, Ekonomim: Cinayetler, kayıplar, ayrılıklar ve çok sayıda olayı çözen Müge Anlı, hafta içi her gün ATV’de saat 10:00 itibariyle başlıyor. ,
Kayıplar, ayrılıklar, cinayetler ve akla gelen pek çok olayı çözen Müge Anlı, yıllardır izleyicilerin en sevdiği programlardan biri oldu. Peki ATV canlı nasıl izlenir, Müge Anlı Canlı yayın izleme linki…
MÜGE ANLI CANLI İZLE
Öncelikle frekanslara göz atalım:
ATV HD yayın frekans ve uydu ayarları ile izlenebilir.
ATV güncel frekans bilgileri :
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)