Avokado yağının cilt ve saça faydaları nelerdir? Avokado yağı ile yapılan saç maskeleri!
A, B6, C, D vitaminleri ve E vitamini içeren avokado yağı, avokado meyvesinin etli kısmından soğuk pres yöntemiyle elde edilen doğal bir yağdır. Avokado yağı, nemlendirici ve güneş kremi başta olmak üzere pek çok kozmetik ürünün bileşenleri arasında yer alır. Peki, avokado yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Avokado yağının faydaları nelerdir?
- Göz kenarı kırışıklıklarını azaltır.
- Cilt lekelerini hafifletir.
- Çatlak oluşumunu önler.
- İçerdiği A, B3, C, D ve E vitaminleri sayesinde cilt problemlerine iyi gelir.
- Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak daha genç bir görünüm sunar.
- Cildi nemlendirerek yara iyileşmesini hızlandırır.
- Topuk çatlaklarını giderir.
- İçerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde yaşlanma belirtilerini önler.
- Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.
- Saç derisine uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır.
- Saçı nemlendirir.
- Saç köklerini besler ve saç tellerini güçlendirir.
Avokado yağı nasıl kullanılır?
Avokado yağı, doğrudan cilt üzerine uygulanabileceği gibi farklı kombinasyonlar ile birlikte . yüz maskelerinden, nemlendirici kremlere kadar pek çok ürüne eklenebilir. Avokado yağı, gece cilde uygulanıp sabah yıkanabilir, duştan sonra masaj yaparak cilde uygulanabilir. Avokado yağı saç bakımında kullanılacaksa, saç derisine nazik hareketlerle ve masaj yoluyla sürülebilir.