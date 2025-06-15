Avrupa'nın en iyi 20 plajı listelendi: Türkiye'den 2 bölge yer aldı!

Voutoumi Plajı, Yunanistan

Antipaxos adasındaki bu muhteşem tenha plaj, çoğunlukla tekneyle ulaşılabilir olduğundan, diğer Yunan plajlarına kıyasla daha sakin ve el değmemiştir. Voutoumi Plajı, mavi suları ve beyaz kumları ile ünlü. Dik ve yeşil tepeler, manzaralı yürüyüş parkurları ve seyir noktaları ile harika bir plaj. Buradaki su sığ ve ılık olur, güneşin altında saatlerce yüzmek için idealdir. Doğal güzelliği ve sakin ortamı ile Voutoumi, Ege Denizi'nde huzurlu bir kaçış için açık ara favori bir yer.