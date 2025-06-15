Avrupa'nın en iyi 20 plajı listelendi: Türkiye'den 2 bölge yer aldı!
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. 2025 yaz sezonu için hazırlanan Avrupa’nın en iyi plajları listesi, İzlanda’nın vahşi doğasından Arnavutluk’un saklı cennetlerine uzanan büyüleyici plajları bir araya getiriyor. 11. ve 17. sırada Türkiye'den 2 sahil beldesi yer alıyor.
Cala Goloritze, İtalya
Cala Goloritzé, sıradan bir plaj değil; yukarıdan gerçekten nefes kesici. Burada su inanılmaz derecede berrak ve yüzmek için mükemmel, ancak bu plajı gerçekten farklı kılan, doğasını korumak için harcanan çaba. 1990'larda doğal anıt ilan edilen Cala Goloritzé, olağanüstü imkanlarla korunuyor. Buraya erişim, yürüyüş yapanlarla (günlük sınırlı sayıda bilet satılıyor) veya 200 metre uzaklıkta, plajı tekne trafiğinden koruyan bir bariyerin arkasında demirlemiş teknelerden yüzerek gelenlerle sınırlı. Burası bozulmamış doğal bir güzellik.
Fteri Plajı, Yunanistan
Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı tenha bir koyda gizlenmiş. Çoğunlukla tekneyle veya dik bir patikadan yürüyerek ulaşılabiliyor. Görkemli beyaz kayalıklar, kumla karışık çarpıcı beyaz çakıl taşlarının uzandığı sahili çevreliyor ve Ege Denizi'nin berrak turkuaz sularıyla buluşuyor. Fteri Plajı'nın el değmemiş güzelliği ve sakin ortamı, doğa ile huzurlu ve derin bir bağ arayanların cenneti.
Voutoumi Plajı, Yunanistan
Antipaxos adasındaki bu muhteşem tenha plaj, çoğunlukla tekneyle ulaşılabilir olduğundan, diğer Yunan plajlarına kıyasla daha sakin ve el değmemiştir. Voutoumi Plajı, mavi suları ve beyaz kumları ile ünlü. Dik ve yeşil tepeler, manzaralı yürüyüş parkurları ve seyir noktaları ile harika bir plaj. Buradaki su sığ ve ılık olur, güneşin altında saatlerce yüzmek için idealdir. Doğal güzelliği ve sakin ortamı ile Voutoumi, Ege Denizi'nde huzurlu bir kaçış için açık ara favori bir yer.
Playa de Rodas, İspanya
Playa de Rodas, İspanya'nın Galiçya kıyılarındaki Cíes Adaları'nda bulunan, yaklaşık 700 metre uzunluğunda hafif kavisli bir plaj. Yumuşak beyaz kumu ve berrak, sakin suları ile Avrupa'nın en güzel plajlarından biri olarak sık sık övülür. Birçok kişi Playa de Rodas'ı Karayipler'e benzeyen bir cennet olarak tanımlar, ancak burada Atlantik'in serin ve ferahlatıcı suları vardır. Çevresi de aynı derecede nefes kesicidir; plajın arkasında yemyeşil çam ormanları ve kum tepeleri bulunur. Buraya ulaşmanın tek yolu tekne olduğundan ziyaretçilerin kalabalıklardan uzak yüzüp güneşlenebilecekleri veya çevredeki patikaları keşfedebilecekleri sakin bir kaçış imkanı sunar.