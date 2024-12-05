Az bir maliyetle, rengarenk mumlarla evinize renk katın! İşte, evde mum yapımı ve püf noktaları
Evimizde dekorasyonun bir parçasının olmasının yanı sıra aydınlatma içinde kullanılan mumların fiyatı son zamanlarda adeta cep yakıyor. Peki, evde daha düşük maliyetle kendi mumunuzu yapmaya ne dersiniz? Üstelik yapımı da son derece basit. Peki, mum nasıl yapılır? İşte, evde mum yapımı tarifi...
MUM YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Balmumu
Mum boya
Aromatik bir yağ
%100 pamuktan iplik (Fitil için)
Isıya dayanıklı cam kavanoz
MUM NASIL YAPILIR?
Balmumu bir kaba aktarılır ve benmari usulü eritilir. Benmari usulü eritmek için bir tencerenin içinde sıcak su kaynatılır, bu tencerenin üzerine kaynayan suya doğrudan temas etmeyecek yükseklikte ısıya dayanıklı büyük bir kase yerleştirilir ve bu kasenin içinde sudan yükselen sıcak buharın etkisiyle balmumu eritilir.
Eğer renkli bir mum yapılacaksa, mum boyaların temin edildiği yerden alınan istenilen renkteki mum boyaları da eriyen bal mumunun içine eklenip sürekli karıştırarak benmari usulü eritilir.