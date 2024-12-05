Az bir maliyetle, rengarenk mumlarla evinize renk katın! İşte, evde mum yapımı ve püf noktaları

MUM NASIL YAPILIR?

Balmumu bir kaba aktarılır ve benmari usulü eritilir. Benmari usulü eritmek için bir tencerenin içinde sıcak su kaynatılır, bu tencerenin üzerine kaynayan suya doğrudan temas etmeyecek yükseklikte ısıya dayanıklı büyük bir kase yerleştirilir ve bu kasenin içinde sudan yükselen sıcak buharın etkisiyle balmumu eritilir.