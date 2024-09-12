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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.12 12:07:15  38.7008   30.7638        7.9      -.-  1.9  -.-   COBANLAR (AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2024.09.12 11:29:25  39.0767   37.4063       10.9      -.-  1.3  -.-   KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS)                          REVIZE01   (2024.09.12 11:29:25)

2024.09.12 10:53:41  38.1840   38.5875       13.1      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.09.12 10:31:37  38.4667   38.0975        4.5      -.-  1.6  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.09.12 10:27:14  38.8343   39.0337        5.1      -.-  1.4  -.-   KORUKKOY-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.09.12 10:08:32  37.6380   35.8202        5.0      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.09.12 09:11:02  39.1917   26.0670        5.0      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.12 08:38:02  36.1023   35.8767       12.8      -.-  2.8  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.09.12 08:24:52  38.3472   35.6762       10.8      -.-  1.5  -.-   SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI)                         İlksel

2024.09.12 08:24:19  37.1785   28.4557        6.9      -.-  1.5  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel

2024.09.12 08:19:07  37.8672   26.9968       10.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.12 07:58:54  37.8787   32.0297        3.6      -.-  2.3  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel

2024.09.12 07:30:41  37.7388   29.2668        5.0      -.-  2.8  -.-   HONAZ (DENIZLI)                                   İlksel

2024.09.12 07:19:32  39.1470   28.3498       14.4      -.-  3.1  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel

2024.09.12 07:11:19  38.2957   37.7492        6.7      -.-  1.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.09.12 06:20:49  37.8980   27.1478        2.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.12 05:32:31  38.1118   26.0775       14.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.12 05:29:01  38.0712   25.9297        7.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.12 04:54:33  36.0338   36.0338        5.3      -.-  2.2  -.-   CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)                         İlksel

2024.09.12 04:01:56  39.4107   27.9733        7.2      -.-  1.6  -.-   CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.09.12 03:48:10  36.8993   35.8908        8.3      -.-  1.5  -.-   GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA)                       İlksel

2024.09.12 03:48:09  40.6282   29.0207        9.9      -.-  1.6  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        İlksel

2024.09.12 03:30:45  40.5335   31.6882       23.2      -.-  1.6  -.-   KORUCUK-SEBEN (BOLU)                              İlksel

2024.09.12 03:12:08  39.3572   26.1377        1.9      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.12 03:07:29  37.8087   27.1968        3.7      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.12 02:54:41  35.0072   33.3930       12.6      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    İlksel

2024.09.12 02:45:16  38.5308   38.0253        9.7      -.-  1.2  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.09.12 01:41:18  38.0160   27.1417       10.5      -.-  1.3  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel

2024.09.12 01:18:52  38.1452   37.3207        5.0      -.-  2.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.12 00:20:26  37.7018   35.8702        5.0      -.-  2.0  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          REVIZE01   (2024.09.12 00:20:26)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Eylül son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-12 13:14:22 40.18778  30.85556  7.0    ML    1.2    Göynük (Bolu) 

2024-09-12 13:13:32 40.59417  40.88333  6.98  ML    0.9    İspir (Erzurum)

2024-09-12 13:13:03 40.79222  31.65639  7.03  ML    1.1    Merkez (Bolu)  

2024-09-12 13:12:56 38.12389  36.83222  11.18         ML    2.0    Afşin (Kahramanmaraş)     

2024-09-12 13:07:21 41.54972  27.55722  6.88  ML    1.1    Pınarhisar (Kırklareli)        

2024-09-12 12:55:29 39.84222  28.82667  7.01  ML    1.5    Orhaneli (Bursa)        

2024-09-12 12:37:50 37.03444  27.78583  13.21         ML    1.3    Milas (Muğla)   

2024-09-12 12:21:52 41.95472  26.81833  7.13  ML    1.0    Lalapaşa (Edirne)      

2024-09-12 12:07:15 38.67944  30.8225     11.65         ML    1.7    Çobanlar (Afyonkarahisar)       

2024-09-12 12:00:18 39.30306  42.37833  7.46  ML    1.3    Malazgirt (Muş)        

2024-09-12 11:29:27 38.88417  37.41694  7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-09-12 11:12:46 39.03361  27.15806  7.12  ML    1.1    Bergama (İzmir)        

2024-09-12 10:53:42 38.12639  38.62167  7.0    ML    1.9    Pütürge (Malatya)    

2024-09-12 10:51:39 38.34083  38.67778  9.33  ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-12 10:31:39 38.60333  38.18917  7.0    ML    1.6    Yazıhan (Malatya)     

2024-09-12 10:27:16 38.79111  38.99583  7.0    ML    1.2    Merkez (Elazığ)

2024-09-12 10:08:32 37.65083  35.88917  7.0    ML    1.3    Kozan (Adana) 

2024-09-12 09:57:51 38.11889  38.50472  7.0    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-12 09:50:24 37.93528  37.61083  7.0    ML    1.5    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-09-12 09:41:41 38.36917  38.74028  10.81         ML    0.9    Kale (Malatya)  

2024-09-12 09:41:04 38.36528  38.72722  10.86         ML    0.8    Kale (Malatya)  

2024-09-12 09:32:46 38.23361  38.22722  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-12 09:11:03 39.30667  26.00444  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - [19.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-09-12 08:38:03 36.13583  35.87056  10.13         ML    2.8    Akdeniz - [06.02 km] Samandağ (Hatay)     

2024-09-12 08:24:20 37.16         28.40306  11.73         ML    1.2    Menteşe (Muğla)        

2024-09-12 08:19:08 37.8875     26.96917  6.92  ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.55 km] Menderes (İzmir)       

2024-09-12 07:58:56 37.86944  32.05472  7.0    ML    2.2    Meram (Konya)

2024-09-12 07:33:41 39.3375     33.99556  6.99  ML    1.4    Akpınar (Kırşehir)     

2024-09-12 07:30:43 37.72361  29.27806  7.02  ML    2.6    Honaz (Denizli)

2024-09-12 07:19:32 39.14         28.35639  7.01  ML    2.9    Sındırgı (Balıkesir)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-12 07:11:19 38.27472  37.76667  7.0    ML    1.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-12 06:56:09 38.13472  38.52417  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-12 06:20:50 37.88806  27.17611  6.22  ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.31 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-09-12 05:32:32 38.07806  26.04917  8.42  ML    1.6    Ege Denizi - [28.73 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-12 05:29:02 38.05         26.005       7.0    ML    2.0    Ege Denizi - [33.60 km] Çeşme (İzmir)   

2024-09-12 05:04:45 38.16056  37.935       7.98  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-12 04:54:34 36.02611  36.04361  6.4    ML    2.1    Yayladağı (Hatay)     

2024-09-12 04:11:29 38.25056  37.79083  7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-12 04:04:33 38.68778  44.755       7.0    ML    1.6    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.19 km] Saray (Van) 

2024-09-12 04:01:57 39.42444  27.96917  7.0    ML    1.5    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-09-12 03:48:11 36.87917  35.85583  6.37  ML    1.5    Yumurtalık (Adana)  

2024-09-12 03:48:10 40.62528  29.02444  7.0    ML    1.5    Çınarcık (Yalova)       

2024-09-12 03:38:33 39.46944  37.345       7.0    ML    0.8    Ulaş (Sivas)       

2024-09-12 03:30:47 40.20861  31.74056  7.0    ML    1.0    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-12 03:14:30 38.43389  39.25472  7.99  ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-09-12 03:12:09 39.37722  26.17083  10.59         ML    1.1    Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-09-12 03:07:29 37.83667  27.19528  7.0    ML    1.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-09-12 02:57:22 38.25444  38.61833  13.44         ML    1.0    Pütürge (Malatya)        

2024-09-12 02:54:34 34.51361  33.43167  12.72         ML    1.9    Akdeniz   

2024-09-12 02:45:16 38.46         38.0375     7.02  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-12 02:31:13 41.11778  40.03417  7.21  ML    1.2    Karadeniz - [17.90 km] Araklı (Trabzon)        

2024-09-12 02:30:53 38.07083  38.5625     7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-12 02:09:47 38.28722  38.31083  7.66  ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-12 02:03:35 41.15528  43.95528  12.12         ML    1.1    Shirak (Ermenistan) - [35.64 km] Akyaka (Kars)        

2024-09-12 01:41:19 38.01806  27.13444  5.38  ML    1.2    Menderes (İzmir)      

2024-09-12 01:28:46 37.69556  28.96722  6.74  ML    0.8    Tavas (Denizli)  

2024-09-12 01:18:54 38.11833  37.35972  11.0  ML    2.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-12 00:41:07 37.33611  36.81056  11.13         ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-12 00:33:24 38.69417  43.18778  7.0    ML    0.9    Tuşba (Van)      

2024-09-12 00:20:26 37.65028  35.89222  6.99  ML    2.0    Kozan (Adana) 

2024-09-12 00:14:07 37.65917  36.1925     6.42  ML    1.2    Kadirli (Osmaniye)    

2024-09-12 00:05:58 39.33333  27.35222  9.02  ML    1.2    Bergama (İzmir)        

2024-09-12 00:01:33 41.12111  43.72306  8.18  ML    1.2    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars)       

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