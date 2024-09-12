Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.12 12:07:15 38.7008 30.7638 7.9 -.- 1.9 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.09.12 11:29:25 39.0767 37.4063 10.9 -.- 1.3 -.- KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS) REVIZE01 (2024.09.12 11:29:25)
2024.09.12 10:53:41 38.1840 38.5875 13.1 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.12 10:31:37 38.4667 38.0975 4.5 -.- 1.6 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.12 10:27:14 38.8343 39.0337 5.1 -.- 1.4 -.- KORUKKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.09.12 10:08:32 37.6380 35.8202 5.0 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.12 09:11:02 39.1917 26.0670 5.0 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.12 08:38:02 36.1023 35.8767 12.8 -.- 2.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.09.12 08:24:52 38.3472 35.6762 10.8 -.- 1.5 -.- SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2024.09.12 08:24:19 37.1785 28.4557 6.9 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2024.09.12 08:19:07 37.8672 26.9968 10.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.12 07:58:54 37.8787 32.0297 3.6 -.- 2.3 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2024.09.12 07:30:41 37.7388 29.2668 5.0 -.- 2.8 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.09.12 07:19:32 39.1470 28.3498 14.4 -.- 3.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.09.12 07:11:19 38.2957 37.7492 6.7 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.09.12 06:20:49 37.8980 27.1478 2.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.12 05:32:31 38.1118 26.0775 14.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.12 05:29:01 38.0712 25.9297 7.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.12 04:54:33 36.0338 36.0338 5.3 -.- 2.2 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.09.12 04:01:56 39.4107 27.9733 7.2 -.- 1.6 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.09.12 03:48:10 36.8993 35.8908 8.3 -.- 1.5 -.- GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2024.09.12 03:48:09 40.6282 29.0207 9.9 -.- 1.6 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.09.12 03:30:45 40.5335 31.6882 23.2 -.- 1.6 -.- KORUCUK-SEBEN (BOLU) İlksel
2024.09.12 03:12:08 39.3572 26.1377 1.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.12 03:07:29 37.8087 27.1968 3.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.12 02:54:41 35.0072 33.3930 12.6 -.- 1.7 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2024.09.12 02:45:16 38.5308 38.0253 9.7 -.- 1.2 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.12 01:41:18 38.0160 27.1417 10.5 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.09.12 01:18:52 38.1452 37.3207 5.0 -.- 2.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.12 00:20:26 37.7018 35.8702 5.0 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2024.09.12 00:20:26)
AFAD 12 Eylül son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-12 13:14:22 40.18778 30.85556 7.0 ML 1.2 Göynük (Bolu)
2024-09-12 13:13:32 40.59417 40.88333 6.98 ML 0.9 İspir (Erzurum)
2024-09-12 13:13:03 40.79222 31.65639 7.03 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-09-12 13:12:56 38.12389 36.83222 11.18 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-12 13:07:21 41.54972 27.55722 6.88 ML 1.1 Pınarhisar (Kırklareli)
2024-09-12 12:55:29 39.84222 28.82667 7.01 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-09-12 12:37:50 37.03444 27.78583 13.21 ML 1.3 Milas (Muğla)
2024-09-12 12:21:52 41.95472 26.81833 7.13 ML 1.0 Lalapaşa (Edirne)
2024-09-12 12:07:15 38.67944 30.8225 11.65 ML 1.7 Çobanlar (Afyonkarahisar)
2024-09-12 12:00:18 39.30306 42.37833 7.46 ML 1.3 Malazgirt (Muş)
2024-09-12 11:29:27 38.88417 37.41694 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-09-12 11:12:46 39.03361 27.15806 7.12 ML 1.1 Bergama (İzmir)
2024-09-12 10:53:42 38.12639 38.62167 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-12 10:51:39 38.34083 38.67778 9.33 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-09-12 10:31:39 38.60333 38.18917 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2024-09-12 10:27:16 38.79111 38.99583 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-09-12 10:08:32 37.65083 35.88917 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-09-12 09:57:51 38.11889 38.50472 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-09-12 09:50:24 37.93528 37.61083 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-12 09:41:41 38.36917 38.74028 10.81 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-09-12 09:41:04 38.36528 38.72722 10.86 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-09-12 09:32:46 38.23361 38.22722 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-12 09:11:03 39.30667 26.00444 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [19.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-12 08:38:03 36.13583 35.87056 10.13 ML 2.8 Akdeniz - [06.02 km] Samandağ (Hatay)
2024-09-12 08:24:20 37.16 28.40306 11.73 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-09-12 08:19:08 37.8875 26.96917 6.92 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.55 km] Menderes (İzmir)
2024-09-12 07:58:56 37.86944 32.05472 7.0 ML 2.2 Meram (Konya)
2024-09-12 07:33:41 39.3375 33.99556 6.99 ML 1.4 Akpınar (Kırşehir)
2024-09-12 07:30:43 37.72361 29.27806 7.02 ML 2.6 Honaz (Denizli)
2024-09-12 07:19:32 39.14 28.35639 7.01 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2024-09-12 07:11:19 38.27472 37.76667 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-09-12 06:56:09 38.13472 38.52417 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-09-12 06:20:50 37.88806 27.17611 6.22 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.31 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-12 05:32:32 38.07806 26.04917 8.42 ML 1.6 Ege Denizi - [28.73 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-12 05:29:02 38.05 26.005 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [33.60 km] Çeşme (İzmir)
2024-09-12 05:04:45 38.16056 37.935 7.98 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-12 04:54:34 36.02611 36.04361 6.4 ML 2.1 Yayladağı (Hatay)
2024-09-12 04:11:29 38.25056 37.79083 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-12 04:04:33 38.68778 44.755 7.0 ML 1.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.19 km] Saray (Van)
2024-09-12 04:01:57 39.42444 27.96917 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-09-12 03:48:11 36.87917 35.85583 6.37 ML 1.5 Yumurtalık (Adana)
2024-09-12 03:48:10 40.62528 29.02444 7.0 ML 1.5 Çınarcık (Yalova)
2024-09-12 03:38:33 39.46944 37.345 7.0 ML 0.8 Ulaş (Sivas)
2024-09-12 03:30:47 40.20861 31.74056 7.0 ML 1.0 Beypazarı (Ankara)
2024-09-12 03:14:30 38.43389 39.25472 7.99 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-09-12 03:12:09 39.37722 26.17083 10.59 ML 1.1 Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-12 03:07:29 37.83667 27.19528 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)
2024-09-12 02:57:22 38.25444 38.61833 13.44 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-12 02:54:34 34.51361 33.43167 12.72 ML 1.9 Akdeniz
2024-09-12 02:45:16 38.46 38.0375 7.02 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-09-12 02:31:13 41.11778 40.03417 7.21 ML 1.2 Karadeniz - [17.90 km] Araklı (Trabzon)
2024-09-12 02:30:53 38.07083 38.5625 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-09-12 02:09:47 38.28722 38.31083 7.66 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-09-12 02:03:35 41.15528 43.95528 12.12 ML 1.1 Shirak (Ermenistan) - [35.64 km] Akyaka (Kars)
2024-09-12 01:41:19 38.01806 27.13444 5.38 ML 1.2 Menderes (İzmir)
2024-09-12 01:28:46 37.69556 28.96722 6.74 ML 0.8 Tavas (Denizli)
2024-09-12 01:18:54 38.11833 37.35972 11.0 ML 2.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-12 00:41:07 37.33611 36.81056 11.13 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-12 00:33:24 38.69417 43.18778 7.0 ML 0.9 Tuşba (Van)
2024-09-12 00:20:26 37.65028 35.89222 6.99 ML 2.0 Kozan (Adana)
2024-09-12 00:14:07 37.65917 36.1925 6.42 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-09-12 00:05:58 39.33333 27.35222 9.02 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2024-09-12 00:01:33 41.12111 43.72306 8.18 ML 1.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars)