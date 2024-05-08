B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri
Vücuttaki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu, ısıya duyarlı ve suda çözünebilen bir vitamin olan "kobalamin" adı ile de bilinen B12 vitamini hem beden hem ruh sağlığımız açısından çok önemli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? B12 vitamini içeren besinler nelerdir? B12 vitamininin faydaları nelerdir? İşte B12 vitamini hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
B12 vitamini eksikliğinin belirtileri
İştahsızlık ve kilo kaybı
El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma
Denge problemleri
Anemiye bağlı olarak yorgunluk, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, üşüme, soluk cilt gibi semptomlar
Hafıza problemleri, unutkanlık
Duygu durum bozuklukları (Depresyon, sinirlilik)
Odaklanma problemleri
Ağız içi yaralar (Aft oluşumları)
Ciltte kuruluk
Saç dökülmesi
Kabızlık ya da ishal
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?
B12 vitamini hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Et, yumurta, balık, süt ve süt ürünleri B12 vitamini bakımından en zengin besinlerdir.