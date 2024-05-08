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  4. B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri

Vücuttaki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu, ısıya duyarlı ve suda çözünebilen bir vitamin olan "kobalamin" adı ile de bilinen B12 vitamini hem beden hem ruh sağlığımız açısından çok önemli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? B12 vitamini içeren besinler nelerdir? B12 vitamininin faydaları nelerdir? İşte B12 vitamini hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 1

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri

İştahsızlık ve kilo kaybı

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Denge problemleri

Anemiye bağlı olarak yorgunluk, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, üşüme, soluk cilt gibi semptomlar

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B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 2

Hafıza problemleri, unutkanlık

Duygu durum bozuklukları (Depresyon, sinirlilik)

Odaklanma problemleri

Ağız içi yaralar (Aft oluşumları)

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B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 3

Ciltte kuruluk

Saç dökülmesi

Kabızlık ya da ishal

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B12 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! B12 vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 4

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitamini hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Et, yumurta, balık, süt ve süt ürünleri B12 vitamini bakımından en zengin besinlerdir.

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