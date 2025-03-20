Bacaklarda görülen bu belirtilere dikkat! Varis nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Varis, toplardamarların genişlemesi, kıvrılması ve cilt yüzeyine yakın bir şekilde görünür hale gelmesidir. En sık bacaklarda görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Toplardamarlar, kanı vücuttan kalbe taşıyan damarlardır. Varis, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu oluşur. Normalde bu kapakçıklar, kanın sadece kalbe doğru akmasını sağlar. Ancak kapakçıklar zayıfladığında veya hasar gördüğünde, kan geriye doğru akabilir ve damarlarda birikebilir. Bu durum, damarların genişlemesine ve kıvrılmasına neden olur. Peki, varisin nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Varis nedenleri ve risk faktörleri
Genetik yatkınlık: Ailede varis öyküsü olan kişilerde varis gelişme olasılığı daha yüksektir.
Yaş: Yaşlandıkça toplardamarların elastikiyeti azalır ve kapakçıklar zayıflayabilir.
Cinsiyet: Kadınlar, erkeklere göre daha sık varis geliştirir. Bunun nedeni hormonal değişiklikler (hamilelik, menopoz) olabilir.
Hamilelik: Hamilelik sırasında artan kan hacmi ve hormonal değişiklikler varis oluşumuna katkıda bulunabilir.
Obezite: Aşırı kilo, toplardamarlara ekstra baskı yaparak varis riskini artırır.
Uzun süre ayakta durmak veya oturmak: Bu durumlar, bacaklardaki kan akışını zorlaştırarak varis oluşumuna zemin hazırlayabilir.
Hareketsizlik: Uzun süre hareketsiz kalmak da kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir.
Varisin belirtileri nelerdir?
Bacaklarda ağrı, ağırlık veya yorgunluk hissi
Bacaklarda şişlik
Deri altında mavi veya mor renkte damarların görünür hale gelmesi
Kaşıntı
Bacaklarda kramp
Ciltte renk değişiklikleri (İleri vakalarda)
Ayak bileği çevresinde yaralar (İleri vakalarda)
Varis nasıl teşhis edilir?
Varis teşhisi doktor tarafından yapılan fiziksel muayene ve görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Fiziksel muayenede doktor, bacaklarınızı inceleyerek varisli damarları görsel olarak değerlendirir. Damarların durumunu kontrol etmek için palpasyon (elle muayene) yapar ve bacaklarınızda şişlik, renk değişikliği veya yara olup olmadığını inceler.