Bacaklarda görülen bu belirtilere dikkat! Varis nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Varis nasıl teşhis edilir?

Varis teşhisi doktor tarafından yapılan fiziksel muayene ve görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Fiziksel muayenede doktor, bacaklarınızı inceleyerek varisli damarları görsel olarak değerlendirir. Damarların durumunu kontrol etmek için palpasyon (elle muayene) yapar ve bacaklarınızda şişlik, renk değişikliği veya yara olup olmadığını inceler.