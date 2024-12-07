Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor
Bal kabağı nasıl soyulur? sorusu çok soruluyor. Lokum gibi yumuşak kabak tatlısının hazırlandığı bal kabağını soymanın pratik püf noktası var
Havalar iyice soğudu ve bal kabakları tezgahlarda yerini aldı. Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar gibi şehirlerde hasadı yapılan bal kabaklarından nefis ve lezzetli kabak tatlısı hazırlanıyor.
BAL KABAĞINI PRATİK ŞEKİLDE SOYMA YÖNTEMİ
Fakat herkesin mustarip olduğu bir konu var o da bal kabaklarının soyulması süreci. Bal kabaklarını soyma işi çile olabiliyor. yemek.com sitesinde yer alan bilgiye göre bal kabaklarını şöyle soyabilirsiniz:
İlk olarak çatalı, bal kabağı mikrodalgada patlamaması için, bal kabağının çeşitli yerlerine batırıyoruz...