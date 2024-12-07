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Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor

Bal kabağı nasıl soyulur? sorusu çok soruluyor. Lokum gibi yumuşak kabak tatlısının hazırlandığı bal kabağını soymanın pratik püf noktası var

Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor - Sayfa 1

Havalar iyice soğudu ve bal kabakları tezgahlarda yerini aldı. Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar gibi şehirlerde hasadı yapılan bal kabaklarından nefis ve lezzetli kabak tatlısı hazırlanıyor.

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Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor - Sayfa 2

BAL KABAĞINI PRATİK ŞEKİLDE SOYMA YÖNTEMİ

Fakat herkesin mustarip olduğu bir konu var o da bal kabaklarının soyulması süreci. Bal kabaklarını soyma işi çile olabiliyor. yemek.com sitesinde yer alan bilgiye göre bal kabaklarını şöyle soyabilirsiniz:

 

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Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor - Sayfa 3

İlk olarak çatalı, bal kabağı mikrodalgada patlamaması için, bal kabağının çeşitli yerlerine batırıyoruz...

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Bal kabağı soyarken denemelisiniz ; Hem pratik hem de kolay doğranıyor - Sayfa 4

Ardından bal kabağını yüksek derecede, 1 dakikalığına mikrodalgaya koyuyoruz...

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