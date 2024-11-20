Bal ve limonu olanın denemesi gereken karışım: Kaşık kaşık yiyenin vücudu baştan aşağı yenileniyor
Bal ve limon birlikteliğinin muhteşem faydaları ortaya çıktı. Evinde bal ve limonu bulunanlar karıştırıp tükettiğinizde mucizevi etkilerine şaşıracaksınız. İşte bal ve limon ikisinin gücü
Havalar soğudu, hastalıklar arttı. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için takviye alımı yapmanın tam zamanı. Bu takviyelerden biri de şüphesiz ki bal ve limon karışımı.
Bağışıklığı güçlendiren C vitamini etkili limon ile probiyotik bakımından zengin balın karışımı, tüketenlerin birçok sağlık problemine de karşıda güçlenmesini sağlıyor. İşte bal ve limon ikilisinin hazırlanışı ve mucizevi faydaları...
BAL DEYİP GEÇMEYİN...
Bal oldukça güçlü bir besindir. 20 gramlık bir bal içerisinde 58 kalori, 15.3 gram karbonhidrat, 8.4 gram fruktoz, 6.9 gram glikoz, 0.08 gram protein ve 3.5 gram su bulunur.