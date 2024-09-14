Bamya tohumu nedir? Bamya tohumunun faydaları nelerdir?
Bamya tohumu, bamyanın lif açısından oldukça zengin ve faydalı tohumudur. Peki, bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde ne kadar tüketilmelidir? İşte bamya tohumuna ilişkin detaylar…
Bamya tohumu nedir?
Bamya tohumu, Güney Asya ve Afrika gibi sıcak ve tropikal iklimlerde yetiştirilen bamya bitkisinin olgunlaştıktan sonra içinde oluşan küçük, koyu kırmızı ya da kahverengi tohumlardır. Bamya tohumları, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir.
Bamya tohumunun faydaları nelerdir?
Bamya tohumlarında B vitamini grubu, kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur. Bu nedenle düzenli bamya tohumu tüketmek kas ve kemik sağlığını korur.
Bamya tohumları beyin ve sinir sistemi hücrelerinin canlılığını sürdürmeye ve yenilenmeye yardımcı olurken zengin B vitamini içeriği sayesinde sinir sistemini sağlıklı bir şekilde çalıştırır. Hafızayı güçlendirir; Alzheimer riskini önler.
Bamya tohumları, hücrelerin serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korunmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir.
Bamya tohumlarındaki lif içeriği, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyerek ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu koruyarak sindirim sağlığını korur. Gastrit ve ülserleri önleyebilir.
Bamya tohumu, böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Öte yandan bamya tohumu idrar söktürücü özelliklere sahiptir.
Bamya tohumlarındaki lif ve antioksidanlar, kolesterol seviyelerini düşürür. Kalp krizi riskini en aza indirir ve kalp sağlığını destekler.