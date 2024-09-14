Bamya tohumu nedir? Bamya tohumunun faydaları nelerdir?

Bamya tohumunun faydaları nelerdir?

Bamya tohumlarında B vitamini grubu, kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur. Bu nedenle düzenli bamya tohumu tüketmek kas ve kemik sağlığını korur.

Bamya tohumları beyin ve sinir sistemi hücrelerinin canlılığını sürdürmeye ve yenilenmeye yardımcı olurken zengin B vitamini içeriği sayesinde sinir sistemini sağlıklı bir şekilde çalıştırır. Hafızayı güçlendirir; Alzheimer riskini önler.