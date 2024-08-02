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  4. Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Bankacılık ve finans bölümü; finansal araçlar, piyasalar, risk yönetimi, bankacılık işlemleri, banka operasyonlarının yönetimi, kredi değerlendirme, yatırım fonları ve uluslararası finans gibi konularda uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte bankacılık ve finans bölümüne dair detaylar…

Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Bankacılık ve finans bölümü kaç yıllıktır?

Bankacılık ve finans bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

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Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Bankacılık ve finans bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Bankacılık ve finans bölümü, EA puan türü ile öğrenci alır.

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Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Bankacılık ve finans bölümünde hangi dersler okutulur?

Bankacılık ve finans bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Finansal muhasebe

Finansın temelleri

İktisada giriş

Bankacılık ilkeleri

Borçlar hukuku

İşletme yönetimi

Para ve banka

Ekonometri

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Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

İşletme finansı

Makro ekonomi

Mikro ekonomi

Ticaret hukuku

Şirketler muhasebesi

Finansal piyasalar ve kurumlar

Maliye analizi ve kontrol

Portföy yönetimi

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