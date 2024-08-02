Bankacılık ve finans bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Bankacılık ve finans bölümü; finansal araçlar, piyasalar, risk yönetimi, bankacılık işlemleri, banka operasyonlarının yönetimi, kredi değerlendirme, yatırım fonları ve uluslararası finans gibi konularda uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, bankacılık ve finans bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte bankacılık ve finans bölümüne dair detaylar…
Bankacılık ve finans bölümü kaç yıllıktır?
Bankacılık ve finans bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Bankacılık ve finans bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Bankacılık ve finans bölümü, EA puan türü ile öğrenci alır.
Bankacılık ve finans bölümünde hangi dersler okutulur?
Bankacılık ve finans bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Finansal muhasebe
Finansın temelleri
İktisada giriş
Bankacılık ilkeleri
Borçlar hukuku
İşletme yönetimi
Para ve banka
Ekonometri
İşletme finansı
Makro ekonomi
Mikro ekonomi
Ticaret hukuku
Şirketler muhasebesi
Finansal piyasalar ve kurumlar
Maliye analizi ve kontrol
Portföy yönetimi