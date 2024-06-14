Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı tipleri nelerdir?

Baş ağrısı tipleri

Migren

Migren, genellikle başın ve yüzün sadece tek bir yarısında ortaya çıkan oldukça şiddetli ve ciddi seyirli baş ağrısı tiplerinden biridir. Başın sadece tek bir tarafında hissedilmesi diğer baş ağrısı tiplerinden ayırt edilmesini sağlayan özelliğidir.