Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı tipleri nelerdir?
Dünyada en sık görülen sağlık problemlerinden olan, herkesin hayatında mutlaka yaşadığı baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı tipleri nelerdir? Baş ağrısı nedenleri nelerdir? Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte baş ağrısı ile ilgili detaylar...
Baş ağrısının şiddeti altta yatan nedene göre değişiklik gösterir. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemekte olan baş ağrısı özellikle şiddetli ve uzun süreli olursa doktor kontrolüne gidilmesi son derece önemlidir. Peki baş ağrısı nedenleri nelerdir?
Baş ağrısı nedenleri
Göz bozuklukları
Travmalar
Enfeksiyonlar
Kafa içi basınç değişiklikleri
Hipertansiyon
Beyin tümörleri
Psikolojik rahatsızlıklar
Stres
Az su tüketimi veya açlık
Kan damarları ile ilgili yaşanan sağlık problemleri en sık görülen baş ağrısı nedenlerindendir.
Baş ağrısı tipleri
Migren
Migren, genellikle başın ve yüzün sadece tek bir yarısında ortaya çıkan oldukça şiddetli ve ciddi seyirli baş ağrısı tiplerinden biridir. Başın sadece tek bir tarafında hissedilmesi diğer baş ağrısı tiplerinden ayırt edilmesini sağlayan özelliğidir.
Gerilim tipi baş ağrısı
Kadınlarda erkeklerden çok daha fazla görülen gerilim tipi ağrılar, toplumda sıklıkla meydana gelen türler arasında yer alır. Gerilim tipi baş ağrısı başın tamamında hissedilir. Başın etrafında sıkı bir bant varmışçasına hissedilir. Gerilim tipi baş ağrısının nedeni baş çevresi, çene, boyun ve yüz bölgesinde bulunan kasların gerilmesi sonucu meydana gelmektedir. Ağrı genellikle kafanın arka tarafından başlayarak öne doğru başın tamamına yayılır. Kademeli olarak artan baş ağrısı aynı şekilde azalarak kaybolur.