Basım ve yayım teknolojileri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Basım ve yayım teknolojileri; gazete, dergi ve kitabın okuyucuya ulaşana kadar biçim ve içerik kapsamındaki tüm sürecin yürütüldüğü bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, hem haber içeriğinin nasıl hazırlandığını, hem de yazılı medya araçlarının basıma girene kadar ki tasarım işlerinin nasıl yapıldığını öğrenir. Peki, basım ve yayım teknolojileri bölümü kaç yıldır? Basım ve yayım teknolojileri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, basım ve yayın teknolojileri bölümüne dair detaylar…
Basım ve yayım teknolojileri bölümü kaç yıldır?
Basım ve yayım teknolojileri bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Basım ve yayım teknolojileri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Basım ve yayım teknolojileri bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Basım ve yayım teknolojileri bölümünde hangi dersler okutulur?
Basım ve yayım teknolojileri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Temel grafik tasarım
Baskı teknikleri
Temel fotografi
Bilgi ve iletişim teknikleri
Görüntü işleme teknikleri
Basım işletmeciliği
Reprodüksiyon ve renk bilgisi
Dijital baskı
Estetik ve tasarım
Bilgisayar destekli sayfa tasarımı
Ofset baskı teknolojisi
Masaüstü yayıncılık
Dijital baskı teknolojisi
Web tasarımı