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  4. Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi

Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi

El açması mantı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Zahmetli bir yapım süreci olmasına rağmen, ortaya çıkan lezzet ise tüm zahmete değer. Peki, elde açma mantı nasıl yapılır? Mantı hamuru nasıl açılır? Elde açma mantı tarifinin haberimizde derledik. İşte, 30 yıllık ustasından bayram sofralarınızı şenlendirecek elde açma mantı tarifi ve püf noktaları…

Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi - Sayfa 1

ELDE AÇMA MANTI TARİFİ

MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 1 su bardağı ılık su (Hamurun kıvamına göre ayarlanabilir)

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Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN:

250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş veya çok ince doğranmış soğan

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı olarak pul biber

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Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi - Sayfa 3

HAŞLAMAK İÇİN:

Su

Tuz

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Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi - Sayfa 4

ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Nane

Pul biber

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