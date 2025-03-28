Bayram sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet: 30 yıllık ustasından elde açma mantı tarifi
El açması mantı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Zahmetli bir yapım süreci olmasına rağmen, ortaya çıkan lezzet ise tüm zahmete değer. Peki, elde açma mantı nasıl yapılır? Mantı hamuru nasıl açılır? Elde açma mantı tarifinin haberimizde derledik. İşte, 30 yıllık ustasından bayram sofralarınızı şenlendirecek elde açma mantı tarifi ve püf noktaları…
ELDE AÇMA MANTI TARİFİ
MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMUR İÇİN:
2 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
Yaklaşık 1 su bardağı ılık su (Hamurun kıvamına göre ayarlanabilir)
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İÇ HARCI İÇİN:
250 gram kıyma
1 adet rendelenmiş veya çok ince doğranmış soğan
Tuz
Karabiber
İsteğe bağlı olarak pul biber
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