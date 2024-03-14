Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı...
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Çalışanlar sadece 8 Nisan 2024 Pazartesi izin alarak 9 gün tatil yapabilecek.
Resmi makamlardan açıklama gelmese de turizm sektöründe hazırlıklar 9 gün tatil beklentisi ile başladı.
Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı.
TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.