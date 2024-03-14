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  4. Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı...

Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı...

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Çalışanlar sadece 8 Nisan 2024 Pazartesi izin alarak 9 gün tatil yapabilecek.

Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı... - Sayfa 1

Resmi makamlardan açıklama gelmese de turizm sektöründe hazırlıklar 9 gün tatil beklentisi ile başladı.

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Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı... - Sayfa 2

Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.

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Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı... - Sayfa 3

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı.

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Bayram tatili 9 gün mü olacak? İlk açıklama yapıldı... - Sayfa 4

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.

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