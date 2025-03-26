Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi
Bayramların olmazsa olmazı tatlılar yine sofralarda yerini alacak. Uzmanlar aşırı tatlı tüketimine karşı uyarıyor. Dengesiz tatlı tüketimi hem beden hem zihin sağlığını etkiliyor.
Bayramlar, lezzetli yemeklerin, tatlıların sofralarda çokça yer bulduğu en özel zaman dilimlerindendir.
Bayramda tatlı tüketimine dikkat!
Ancak bu karşı konulması zor tatların verdiği keyfin yanı sıra sağlık üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Diyetisyen Zehra Elban, bayramda özellikle tatlı tüketimine dikkat edilmesi konusunda uyardı.
Yorgunluk ve halsizliğe neden oluyor
Elban, tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekerek "Şeker ve yüksek tatlı tüketimleri kan şekeri seviyelerini hızlıca yükseltip düşürebilir, bu da kısa vadede yorgunluk, halsizlik gibi şikâyetlere yol açabilir" uyarısında bulundu.
Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor
Diyetisyen Elban, aşırı tatlı tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek "Aşırı tatlı tüketiminin uzun vadede; diş çürükleri, kilo alımı, diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği de unutulmamalıdır. Aynı zamanda uzun vadede damak tadı şekere daha da duyarlı hale gelebilmektedir" dedi.