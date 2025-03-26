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Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi

Bayramların olmazsa olmazı tatlılar yine sofralarda yerini alacak. Uzmanlar aşırı tatlı tüketimine karşı uyarıyor. Dengesiz tatlı tüketimi hem beden hem zihin sağlığını etkiliyor.

Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi - Sayfa 1

Bayramlar, lezzetli yemeklerin, tatlıların sofralarda çokça yer bulduğu en özel zaman dilimlerindendir. 

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Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi - Sayfa 2

Bayramda tatlı tüketimine dikkat!

Ancak bu karşı konulması zor tatların verdiği keyfin yanı sıra sağlık üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Diyetisyen Zehra Elban, bayramda özellikle tatlı tüketimine dikkat edilmesi konusunda uyardı. 

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Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi - Sayfa 3

Yorgunluk ve halsizliğe neden oluyor

Elban, tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekerek "Şeker ve yüksek tatlı tüketimleri kan şekeri seviyelerini hızlıca yükseltip düşürebilir, bu da kısa vadede yorgunluk, halsizlik gibi şikâyetlere yol açabilir" uyarısında bulundu. 

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Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi - Sayfa 4

Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

Diyetisyen Elban, aşırı tatlı tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek "Aşırı tatlı tüketiminin uzun vadede; diş çürükleri, kilo alımı, diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği de unutulmamalıdır. Aynı zamanda uzun vadede damak tadı şekere daha da duyarlı hale gelebilmektedir" dedi. 

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