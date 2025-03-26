Bayramda tatlıyı nasıl tüketmeli? Uzmanından kritik uyarı geldi

Yorgunluk ve halsizliğe neden oluyor

Elban, tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekerek "Şeker ve yüksek tatlı tüketimleri kan şekeri seviyelerini hızlıca yükseltip düşürebilir, bu da kısa vadede yorgunluk, halsizlik gibi şikâyetlere yol açabilir" uyarısında bulundu.