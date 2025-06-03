Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor
Kurban Bayramı boyunca İstanbul’da olacak için gezilebilecek 15 yer. Ayrıca toplu taşımayla hepsine gidiliyor.
Bazı işletmelerin 10 gün yapılacağını duyurduğu Kurban Bayramı tatili için önceden gezme planları da yapıldı.
1 | 14
İstanbul’da kalacak ve şehir dışına çıkmayacak olanlar da megakentte tatil planı yapmaya başladı.
2 | 14
TOPLU TAŞIMAYLA GEZİLEBİLECEK 15 YER
İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Beyazıt ve millet bahçeleri gibi çok sayıda eşsiz mekanın bulunduğu İstanbul’da gezmek için toplu ulaşım hayati önem taşıyor.
3 | 14