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  4. Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor

Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor

Kurban Bayramı boyunca İstanbul’da olacak için gezilebilecek 15 yer. Ayrıca toplu taşımayla hepsine gidiliyor.

Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor - Sayfa 1

Bazı işletmelerin 10 gün yapılacağını duyurduğu Kurban Bayramı tatili için önceden gezme planları da yapıldı.

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Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor - Sayfa 2

İstanbul’da kalacak ve şehir dışına çıkmayacak olanlar da megakentte tatil planı yapmaya başladı.

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Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor - Sayfa 3

TOPLU TAŞIMAYLA GEZİLEBİLECEK 15 YER

İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Beyazıt ve millet bahçeleri gibi çok sayıda eşsiz mekanın bulunduğu İstanbul’da gezmek için toplu ulaşım hayati önem taşıyor.

 

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Bayramı İstanbul’da geçirecekler için gezilecek 15 yer * Metrobüsle her yere gidiliyor - Sayfa 4

Gezilebilecek yerlere ilişkin bilgilerin derlendiği carajrental.com sitesinde ise şu rotalar tavsiye edildi:

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