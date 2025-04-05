Bebeklerde konak: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri
Bebeklerde sıkça görülen ve genellikle zararsız bir cilt rahatsızlığı olan konak, ebeveynleri endişelendirebilen bir durumdur. Tıbbi adı "seboreik dermatit" olan konak, bebeklerin kafa derisinde, kaşlarında, kulak arkalarında ve hatta bez bölgesinde görülebilen sarımsı, yağlı ve pullu kabuklanmalarla karakterizedir.
KONAK NEDEN OLUR?
Konağın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. İşte, bebeklerde konak oluşmasına nende olan faktörler…
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1-) YAĞ BEZLERİNİN AŞIRI ÇALIŞMASI
Bebeklerin yağ bezleri, doğumdan sonra anneden geçen hormonların etkisiyle aşırı sebum (yağ) üretebilir. Bu durum, cilt hücrelerinin birikmesine ve kabuklanmaya yol açabilir.
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