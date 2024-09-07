Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler
Omurlar arasındaki diskin dışarıya, omuriliğe doğru kaymasına fıtık patlaması denir. Bel fıtığı patlamasının en temel nedeni omurların çok fazla basınç altında olması ya da omurlara çok fazla yük binmesidir. Peki, bel fıtığı patlaması belirtileri nelerdir? Bel fıtığı patlamasının nedeni nedir? İşte bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair detaylar…
Bel fıtığı nedir?
Belimizde L1, L2, L3, L4 ve L5 olarak adlandırılan beş adet omur bulunmaktadır. En altta bulunan kuyruk sokumu kemiği ise Sakrum (S) olarak adlandırılır. Bel fıtığı, bu omurlar arasında bulunan diskin çeşitli nedenlerle bozulması sonucu bombeleşerek, patlayarak omurilik, sinir köklerine bası oluşturması sonucu oluşan bir hastalıktır.
Bel fıtığı belirtileri
Bel ağrısı
Kalça ve bacakta ağrı
Uyuşma ve karıncalanma
Kaslarda zayıflık
Ayak parmak ucunda duramamak
Yürümede zorlanmak,
Hareketlerde büyük ölçüde kısıtlamalar
Otururken ve kalkarken zorlanmak
Çabuk yorulma
İleri evrelerde idrar tutamama ve bacakta güç kaybı bel fıtığının belirtilerindendir.
Fıtık patlaması nedir?
Bel fıtığı patlaması, bel fıtığı hastalığının ileri seviyeye gelmiş halidir. Bel fıtığı patlamasının en temel nedeni omurların çok fazla basınç altında olması ya da omurlara çok fazla yük binmesidir. Bu durumda, bel bölgesindeki omurgaların arasına sıkışan diskler içerisindeki jöleye benzeyen yapılar disklerin dışına çıkarak sinirlere ve omurlara yapışır. Bu duruma "fıtık patlaması" denir.
Bel fıtığı patlamasının belirtileri
Ani ve şiddetli bel ağrısı
Bacaklara yayılan ağrı
Bacaklarda ve ayaklarda uyuşma
Bacaklarda ve ayaklarda kas güçsüzlüğü
Refleks kaybı
Yürümede zorluk