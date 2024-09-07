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  4. Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler

Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler

Omurlar arasındaki diskin dışarıya, omuriliğe doğru kaymasına fıtık patlaması denir. Bel fıtığı patlamasının en temel nedeni omurların çok fazla basınç altında olması ya da omurlara çok fazla yük binmesidir. Peki, bel fıtığı patlaması belirtileri nelerdir? Bel fıtığı patlamasının nedeni nedir? İşte bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair detaylar…

Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler - Sayfa 1

Bel fıtığı nedir?

Belimizde L1, L2, L3, L4 ve L5 olarak adlandırılan beş adet omur bulunmaktadır. En altta bulunan kuyruk sokumu kemiği ise Sakrum (S) olarak adlandırılır. Bel fıtığı, bu omurlar arasında bulunan diskin çeşitli nedenlerle bozulması sonucu bombeleşerek, patlayarak omurilik, sinir köklerine bası oluşturması sonucu oluşan bir hastalıktır.

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Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler - Sayfa 2

Bel fıtığı belirtileri

Bel ağrısı

Kalça ve bacakta ağrı

Uyuşma ve karıncalanma

Kaslarda zayıflık

Ayak parmak ucunda duramamak

Yürümede zorlanmak,

Hareketlerde büyük ölçüde kısıtlamalar

Otururken ve kalkarken zorlanmak

Çabuk yorulma

İleri evrelerde idrar tutamama ve bacakta güç kaybı bel fıtığının belirtilerindendir.

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Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler - Sayfa 3

Fıtık patlaması nedir?

Bel fıtığı patlaması, bel fıtığı hastalığının ileri seviyeye gelmiş halidir. Bel fıtığı patlamasının en temel nedeni omurların çok fazla basınç altında olması ya da omurlara çok fazla yük binmesidir. Bu durumda, bel bölgesindeki omurgaların arasına sıkışan diskler içerisindeki jöleye benzeyen yapılar disklerin dışına çıkarak sinirlere ve omurlara yapışır. Bu duruma "fıtık patlaması" denir.

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Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler - Sayfa 4

Bel fıtığı patlamasının belirtileri

Ani ve şiddetli bel ağrısı

Bacaklara yayılan ağrı

Bacaklarda ve ayaklarda uyuşma

Bacaklarda ve ayaklarda kas güçsüzlüğü

Refleks kaybı

Yürümede zorluk

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