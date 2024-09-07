Bel fıtığı patlaması nedir? İşte, bel fıtığı ve bel fıtığı patlamasına dair bilgiler

Fıtık patlaması nedir?

Bel fıtığı patlaması, bel fıtığı hastalığının ileri seviyeye gelmiş halidir. Bel fıtığı patlamasının en temel nedeni omurların çok fazla basınç altında olması ya da omurlara çok fazla yük binmesidir. Bu durumda, bel bölgesindeki omurgaların arasına sıkışan diskler içerisindeki jöleye benzeyen yapılar disklerin dışına çıkarak sinirlere ve omurlara yapışır. Bu duruma "fıtık patlaması" denir.