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Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Belde kanal daralması, tıp literatüründe "spinal stenoz" olarak da bilinen, omurilik kanalının zaman içinde daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu daralma, omurilik ve sinir köklerine baskı yaparak çeşitli semptomlara neden olabilir. Özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülen bu rahatsızlık, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, belde kanal daralmasının nedenleri ve belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 1

BELDE KANAL DARALMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Belde kanal daralmasının en yaygın nedenleri şunlardır:

Yaşlanma ile birlikte omurlar arasındaki disklerde ve bağlarda meydana gelen dejenerasyon, kanalın daralmasına yol açabilir.

Omurga eklemlerinde kireçlenme, kemik çıkıntılarına (osteofitler) neden olarak kanalı daraltabilir.

Diskin yırtılması sonucu kanal içine doğru taşması, sinirleri sıkıştırabilir.

Bazı kişilerde omurilik kanalı doğuştan dar olabilir. (Doğumsal anomali)

Omurga kırıkları veya çıkıkları, kanal daralmasına neden olabilir.

Omurilik kanalında büyüyen tümörler, sinirleri sıkıştırabilir.

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Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 2

BELDE KANAL DARALMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belde kanal daralmasının en sık görülen belirtileri şunlardır:

Bel ağrısı

Bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük

Yürüme güçlüğü

Uzun süre ayakta durmakla veya yürümekle artan ağrı

Oturmakla veya öne eğilmekle rahatlama

İleri vakalarda idrar veya dışkı kontrolünde sorunlar

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Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 3

BELDE KANAL DARALMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Belde kanal daralması teşhisi; hastanın şikayetleri, fiziksel muayene ve  Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülemeleri ile konur.

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Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 4

BELDE KANAL DARALMASININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Belde kanal daralmasının tedavisi, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Tedavi yöntemleri konservatif tedavi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılır.

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