Belde kanal daralması: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri
Belde kanal daralması, tıp literatüründe "spinal stenoz" olarak da bilinen, omurilik kanalının zaman içinde daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu daralma, omurilik ve sinir köklerine baskı yaparak çeşitli semptomlara neden olabilir. Özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülen bu rahatsızlık, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, belde kanal daralmasının nedenleri ve belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...
BELDE KANAL DARALMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
Belde kanal daralmasının en yaygın nedenleri şunlardır:
Yaşlanma ile birlikte omurlar arasındaki disklerde ve bağlarda meydana gelen dejenerasyon, kanalın daralmasına yol açabilir.
Omurga eklemlerinde kireçlenme, kemik çıkıntılarına (osteofitler) neden olarak kanalı daraltabilir.
Diskin yırtılması sonucu kanal içine doğru taşması, sinirleri sıkıştırabilir.
Bazı kişilerde omurilik kanalı doğuştan dar olabilir. (Doğumsal anomali)
Omurga kırıkları veya çıkıkları, kanal daralmasına neden olabilir.
Omurilik kanalında büyüyen tümörler, sinirleri sıkıştırabilir.
BELDE KANAL DARALMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belde kanal daralmasının en sık görülen belirtileri şunlardır:
Bel ağrısı
Bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük
Yürüme güçlüğü
Uzun süre ayakta durmakla veya yürümekle artan ağrı
Oturmakla veya öne eğilmekle rahatlama
İleri vakalarda idrar veya dışkı kontrolünde sorunlar
BELDE KANAL DARALMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Belde kanal daralması teşhisi; hastanın şikayetleri, fiziksel muayene ve Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülemeleri ile konur.