Belgesel çekimi sırasında keşfedildi, bilim insanları akın akın geldi! İşte gizemli mezardaki detay

Amerikalı televizyon sunucusu Josh Gates, Discovery Channel'da yayınlanacak bir belgesel için kazıya katıldı. Hem Gates hem de kazıbilimciler, gördükleriyle şaşkına uğradı. Josh Gates, “Kadeh gibi görünen şeyi gördüğümüzde hepimiz donup kaldık” dedi.