Belgesel çekimi sırasında keşfedildi, bilim insanları akın akın geldi! İşte gizemli mezardaki detay
Bilim insanları şaşırtan olay Petra’da yaşandı. Arkeolojide gizemli derinliklere ev sahipliği yapan Ürdün’ün Petra antik kentinde, gizemli bir mezar keşfedildi. Karşılaşılan manzara ise bilim insanlarını şaşkına uğrattı.
Bilim dünyası yeniden eskiye her şeyi kapsıyor. Arkeoloji alanında insanlığın ilk ortaya çıktığı evreye kadar araştırmalar yapılırken, bazı yerlerde hâlâ bilinmeyen sırlar yatıyor. Bunun son örneği ise Ürdün’ün Petra antik kentinde bulundu.
Bilim insanları, ünlü arkeolojik alan Petra'nın merkezindeki ikonik ve karmaşık bir şekilde oyulmuş Hazine binasının altında, 12 iskelet barındıran ve uzun süredir kayıp bir mahzene rastladılar.
Üstelik gömülü kişilerden birinin kırık bir seramik sürahinin tepesini tutması da şaşkınlık yaratan ayrı bir detay oldu.
Amerikalı televizyon sunucusu Josh Gates, Discovery Channel'da yayınlanacak bir belgesel için kazıya katıldı. Hem Gates hem de kazıbilimciler, gördükleriyle şaşkına uğradı. Josh Gates, “Kadeh gibi görünen şeyi gördüğümüzde hepimiz donup kaldık” dedi.