Berlusconi’nin 7 yüzme havuzlu, 126 odalı efsane villası satışa çıkıyor!
İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin “Bunga Bunga” partileriyle ünlenen efsaneleşmiş Villa Certosa’sı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor. Ünlü villa 7 yüzme havuzu ve 126 odasıyla dikkat çekiyor.
İtalya’nın eski başbakanı Berlusconi’nin “Bunga Bunga” partilerine ev sahipliği yaptığı ünlü villa dudak uçuklata fiyata satışa çıktı.
Bir Arap milyarderin radarında
Berlusconi’nin Bush, Blair ve Putin’i ağırladığı bu efsanevi villa efsaneleşmiş hikayeleriyle tanınıyor. Villa şimdiden bir Arap milyarderin radarına girdi.
Berlusconi villasında Putin, Blair ve Bush’u ağırlamıştı
Berlusconi, villasında ABD eski Başkanı George W. Bush, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vlatimir Putin’i de ağırlamıştı.