Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir?
Beta karoten, turuncu, sarı ve kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan, vücutta A vitaminine (retinol) dönüştürülen bir bileşiktir. Peki, beta karotenin faydaları nelerdir? Beta karoten hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar…
Beta karoten içeren besinler nelerdir?
Havuç
Portakal
Greyfurt
Kayısı
Kuşkonmaz
Frenk soğanı
Karahindiba yaprakları
Kekik ve kırmızı biber gibi baharatlar
Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Maydanoz
Soğan
Bezelye
Biber
Brokoli
Erik
Kabak
Bal kabağı
Tatlı patates
Beta karotenin faydaları nelerdir?
Cildi zararlı güneş ışınlarına karşı korur.
Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak kırışıklık ve leke görünümünü giderir.
Zararlı hücrelerin ve serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Vücudun enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasını sağlar.
Karaciğer sağlığını korur. Karaciğer yağlanmasının giderilmesine yardımcı olur.