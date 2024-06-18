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  4. Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir?

Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir?

Beta karoten, turuncu, sarı ve kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan, vücutta A vitaminine (retinol) dönüştürülen bir bileşiktir. Peki, beta karotenin faydaları nelerdir? Beta karoten hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar…

Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir? - Sayfa 1

Beta karoten içeren besinler nelerdir?

Havuç

Portakal

Greyfurt 

Kayısı

Kuşkonmaz

Frenk soğanı

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Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir? - Sayfa 2

Karahindiba yaprakları

Kekik ve kırmızı biber gibi baharatlar

Koyu yeşil yapraklı sebzeler 

Maydanoz 

Soğan 

Bezelye 

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Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir? - Sayfa 3

Biber

Brokoli

Erik

Kabak

Bal kabağı 

Tatlı patates

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Beta karoten nedir? Beta karotenin faydaları nelerdir? - Sayfa 4

Beta karotenin faydaları nelerdir?

Cildi zararlı güneş ışınlarına karşı korur.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak kırışıklık ve leke görünümünü giderir.

Zararlı hücrelerin ve serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Vücudun enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasını sağlar.

Karaciğer sağlığını korur. Karaciğer yağlanmasının giderilmesine yardımcı olur.

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