Beynin saklı tehlikesi: Anevrizma
Sessiz ve sinsi bir düşman olarak tanımlanan anevrizma, beyindeki kan damarlarında oluşan baloncuk benzeri genişlemelerdir. Bu durum, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden varlığını sürdürürken, yırtılması halinde hayati tehlike taşıyan ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir tıbbi acil durumu beraberinde getirir. Toplumda farkındalığın artırılması, potansiyel riskleri en aza indirmek için büyük önem taşıyor.
ANEVRİZMA NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Anevrizma, beyin damarlarının duvarındaki zayıf bir noktadan kan basıncının etkisiyle dışarı doğru balonlaşmasıdır. Bu baloncuklar zamanla büyüyebilir ve incelerek patlama riski taşıyan bir hal alabilir. Çoğu anevrizma doğuştan gelen damar zayıflıkları nedeniyle oluşsa da, yüksek tansiyon, sigara kullanmak, aşırı alkol tüketmek, damar sertleşmesi ve genetik gibi bazı faktörler bu riskin artmasına neden olabilir.
SESSİZ TEHLİKE ANEVRİZMA NASIL FARK EDİLİR?
Beyin anevrizmaları, genellikle yırtılana kadar herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle "sessiz katil" olarak da anılırlar. Ancak, anevrizma yırtıldığında ortaya çıkan ani ve şiddetli belirtiler, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunu gösterir.
ANEVRİZMANIN BELİRTİLERİ
Şimdiye kadar yaşanmamış en şiddetli baş ağrısı yaşanır. Bu ağrı genellikle "şimşek çakması gibi" veya "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımlanır.
Bulantı ve kusma
Boyun sertliği
Bilinç kaybı
Çift görme veya bulanık görme
Işığa karşı hassasiyet
Felç veya konuşma güçlüğü gibi nörolojik belirtiler anevrizmanın belirtilerindendir.