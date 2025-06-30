Beynin saklı tehlikesi: Anevrizma

SESSİZ TEHLİKE ANEVRİZMA NASIL FARK EDİLİR?

Beyin anevrizmaları, genellikle yırtılana kadar herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle "sessiz katil" olarak da anılırlar. Ancak, anevrizma yırtıldığında ortaya çıkan ani ve şiddetli belirtiler, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunu gösterir.