Beynin sol tarafı mı sağ tarafı mı daha baskın? Yoksa bu bir efsane mi?

BEYNİN İKİ YARIMKÜRESİ BİRLİKTE ÇALIŞIYOR



Son yıllarda yapılan çalışmalar, beynin tek bir yarısının baskın olmadığını doğruluyor. Farklı aktivitelerde her iki yarımküre eş zamanlı aktif oluyor. Örneğin matematik problemi çözen bir kişi aynı anda görsel-uzamsal merkezlerini de kullanıyor. Yaratıcı faaliyetlerde de benzer bir durum gözlemleniyor. Beynin ağ bağlantıları, mantık ve sezgiyi bir arada işliyor. Araştırmalar, bireylerin yeteneklerini sadece bir yarım küreye bağlamasının yanlış olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, eski inançların popüler kültürde ne kadar yanlış anlaşıldığını ortaya koyuyor. Beyin, karmaşık ve uyumlu bir iş birliği ağı olarak tanımlanıyor.